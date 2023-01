FC Augsburg verpflichtet Linksverteidiger Colina

Der FCA bastelt vor dem Wiederbeginn der Bundesliga weiter an seinem Kader und wurde erneut in Kroatien fündig. Linksverteidiger David Colina (22) wechselt nach Augsburg.

Nachdem der FC Augsburg am Freitag bereits die Verpflichtung von Mittelstürmer Dion Drena Beljo bekanntgegeben hat, folgte einen Tag später der nächste kroatische Neuzugang: Der 22-jährige David Colina wechselt mit sofortiger Wirkung von HNK Hajduk Split, wo sein Vertrag im Sommer diesen Jahres ausgelaufen wäre, in die Fuggerstadt und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Colina, der mehrere Jahre in der Jugend des kroatischen Rekordmeisters Dinamo Zagreb unterwegs war, gilt als flexibler Spieler und kam bei seinen vorherigen Stationen bereits auf den defensiven, als auch den offensiven Außenbahnen zum Einsatz. Während der 22-Jährige, der 2020 sogar für den Golden-Boy-Award nominiert wurde, in der letzten Saison noch regelmäßig zu Startelfeinsätzen in Split kam, blickt er nun auf eine eher enttäuschende erste Saisonhälfte in Kroatien zurück: Lediglich in fünf seiner 14 Liga-Einsätzen stand Colina in der Anfangsformation.

Colina als Antwort auf Framberger-Abgang

Nun also setzt der in Zagreb geborene Colina seine Karriere in Augsburg fort und berichtet, wie auch schon Dion Beljo, von "sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen" des FC Augsburg: "Ich möchte nun die Mannschaft so schnell wie möglich kennenlernen und mich ins Team integrieren", wird Colina in der Vereinsmitteilung zitiert.

Und auch Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter ist froh, nach dem Abgang von FCA-Urgestein Raphael Framberger einen neuen Mann für die Außenbahn gefunden zu haben. Der Weltmeister von 1990 sieht derweil nicht nur die "Flexibilität" als Stärke des Neuzugangs: "Auch von seiner Dynamik und seinem Einsatzwillen wird die Mannschaft profitieren", so Reuter.