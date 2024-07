FC Augsburg verpflichtet ablösefreien Mounié

Der Umbau der Augsburger Offensive geht weiter: Nach Samuel Essende und Yusuf Kadabayi verpflichtet der Bundesligist Steve Mounié, der zuletzt für Champions-League-Teilnehmer Stade Brest auflief und für die Nationalmannschaft Benins spielt.

Mouniès Vertrag in Brest war zum 30. Juni ausgelaufen, der 29-jährige Mittelstürmer kommt damit ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2027. In Brest spielte er seit 2020 nach seinem ersten Auslandsengagement beim FC Huddersfield von 2017 bis 2020. In der vergangenen Saison erzielte er für den Überraschungsdritten der Ligue 1 sechs Tore und bereitete zwei vor, insgesamt bilanziert er in der Ligue 1 162 Partien mit 44 Treffern.

Mounié siedelte als kleines Kind mit seinen Eltern vom Benin nach Frankreich über, für sein Geburtsland debütierte er bereits 2015 in der Nationalmannschaft. Der 1,90-Meter große Stürmer ist Kapitän Benins, erzielte in 53 Partien 17 Tore. "Steve ist ein physisch robuster und kopfballstarker Angreifer, der insbesondere mit seinen Fähigkeiten im gegnerischen Strafraum überzeugt", sagt Sportdirektor Marinko Jurendic.

Der Neuzugang verfüge über Erfahrung auf höchstem europäischem Niveau und solle auch als Persönlichkeit eine Stütze für die Mannschaft werden. Mounié wiederum sieht im FCA einen Klub, "der mir beste Voraussetzungen bietet, meine Stärken auf den Platz zu bringen". Außerdem erfülle es ihn mit Stolz, der erste Nationalspieler Benins zu sein, der in England, Frankreich und Deutschland in der höchsten Liga gespielt hat.

Neues Gesicht für Augsburgs Offensive

Damit bekommt die Augsburger Offensive in der neuen Saison ein frisches Gesicht. Kapitän und Topscorer Ermedin Demirovic dürfte eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro einbringen, Sven Michel kehrt zum SC Paderborn zurück, Dion Beljo steht vor einer Ausleihe. Nachdem zuletzt Hajduk Split und Dinamo Zagreb aus seiner Heimat Kroatien im Gespräch waren, möchte offenbar auch Rapid Wien den 22-Jährigen verpflichten, der nach einem ordentlichen ersten Halbjahr beim FCA in der vergangenen Saison nicht mehr über die Jokerrolle hinauskam und bei Trainer Jess Thorup einen schweren Stand hat. Aus dem Sturmquartett der vergangenen Saison bliebe damit lediglich Phillip Tietz im neuen Kader.