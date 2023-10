FC Augsburg trennt sich von Trainer Maaßen

Der FC Augsburg reagiert auf den missglückten Saisonstart und trennt sich von Trainer Enrico Maaßen. Das bestätigte der Bundesligist am späten Montagabend.

Eine entsprechende Meldung der "Augsburger Allgemeinen", wonach der FCA sich von Trainer Enrico Maaßen trennt, deckt sich mit kicker-Informationen. Die Entscheidung sei am Montagabend während eines Krisengesprächs in der WWK Arena gefallen. Kurz darauf vermeldete der Bundesligist via X, ehemals "Twitter", dass man "nach ausführlichen Gesprächen und der Bewertung der aktuellen sportlichen Situation zu der Entscheidung gekommen ist, sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Enrico Maaßen zu trennen". Vorerst übernimmt U-23-Coach Tobias Strobl interimsweise die Mannschaft.

Darmstadt-Schlappe ausschlaggebend

Die 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger Darmstadt 98 hatte letztlich das Fass zum Überlaufen gebrachte. "Der Trend zeigt nach unten. Wir sind im Minus", hatte Sportdirektor Marinko Jurendic nach der "in der Quintessenz brutal enttäuschenden" Vorstellung gesagt und darauf verwiesen, dass sich die Verantwortlichen beim FCA ihrer Verantwortung für das "große Ganze" bewusst seien. Damit meinte er den sportlichen Erfolg - und der war ausgeblieben: Nur fünf Zähler holte der FCA aus den ersten sieben Ligaspielen, letztlich zu wenig, um am gebürtigen Wismarer weiter festzuhalten.

Damit endet das Kapitel Maaßen in Augsburg. Nach Stationen beim SV Drochtersen/Assel, dem SV Rödinghausen und der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund wechselte der mittlerweile 39-Jährige zur Saison 2022/23 als Nachfolger von Markus Weinzierl in die Bundesliga zum FC Augsburg und führte die bayerischen Schwaben anschließend zum Klassenerhalt. In der neuen Saison hatte man sich mehr Ruhe erhofft und auch eine spielerische Steigerung - beides aber blieb aus.

Das Maaßen-Aus bedeutet zugleich, dass die turbulenten Zeiten beim FCA anhalten, erst kürzlich hatte Stefan Reuter im Rahmen einer Umstrukturierung sein Amt als Sport-Geschäftsführer nach elf Jahren aufgegeben. Die Trennung von Maaßen ist nun also die nächste Umwälzung bei den bayerischen Schwaben.