FC Augsburg mit 8,8 Millionen Euro Verlust

Auf der Mitgliederversammlung des FC Augsburg präsentierte Geschäftsführer Michael Ströll am Dienstagabend einen Verlust von 8,826 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Diese Zahl gilt es allerdings einzuordnen.

Erträgen von rund 90,5 Millionen Euro standen, wie der FCA am Dienstag auf der Mitgliederversammlung mitteilte, Aufwendungen in Höhe von rund 99,4 Millionen Euro gegenüber. Das klingt zunächst einmal nicht gut, doch ein näherer Blick zeigt, dass Augsburg nach wie vor ein gesunder Bundesligist ist und optimistisch in die Zukunft blicken kann.

Der Verlust erklärt sich vor allem mit den hohen Abschreibungen, hier hängen die Investitionen in Spieler der vergangenen Jahre dem Klub nach. Dazu investierte der Klub zum Beispiel in Fanservices und Fanzufriedenheit, hielt trotz gestiegener Kosten die Preise bei den Dauerkarten und beim Merchandising stabil.

FCA-Eigenkapital von 49,337 Millionen Euro

Größter Faktor bei den Einnahmen waren die TV-Gelder mit 45,1 Millionen Euro, gefolgt von Sponsoring (22 Millionen Euro) und Transfers (10,3 Millionen Euro). Bei den Ausgaben schlugen die Personalkosten - also der Lizenzspieleretat - mit 44,5 Millionen Euro am höchsten zu Buche, dahinter die Abschreibungen mit 18,7 Millionen Euro, Transfers dagegen nur mit 6,7 Millionen Euro.

Das Eigenkapital des FCA beläuft sich auf 49,337 Millionen Euro, lediglich sechs Bundesliga-Klubs haben laut FCA-Angaben ein höheres, darunter die Schwergewichte FC Bayern und Borussia Dortmund. Natürlich lebt ein Verein wie der FC Augsburg von Spielereinkäufen. Weil es im Frühjahr und Frühsommer eine bewusste Entscheidung war, darauf zu verzichten, entstand nun der Verlust.

Die zweistellige Millionenablöse, die der FCA Ende August für Mergim Berishas Wechsel nach Hoffenheim einstrich - minus vier Millionen Euro der vorher gezogenen Kaufoption - fallen erst in die nächste Jahresbilanz 2023/24. Rechnet man die vergangenen fünf Jahre zusammen, hat der FCA trotz der Corona-Krise immer noch einen leichten Gewinn im mittleren sechsstelligen Bereich erwirtschaftet.

Das eigene Stadion ist abbezahlt

Auch künftig, so erzählen es die Verantwortlichen um Ströll immer wieder, soll der FCA für sportlichen Erfolg bei wirtschaftlicher Stabilität stehen.

Der Vorteil: Das eigene Stadion ist abbezahlt, das Immobilienvermögen beläuft sich auf geschätzte hundert Millionen Euro. Der Klub hält die relevanten Rechte in der eigenen Hand, muss keinerlei Darlehen abzahlen. Trotz des hohen Verlustes 2022/23 kommt der FC Augsburg also wirtschaftlich stabil und kerngesund daher.