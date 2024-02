FC Augsburg II: Strobel zufrieden mit der Vorbereitung

Eine Woche vor dem Start in die Frühjahrsrunde beim Titelanwärter DJK Vilzing macht Tobias Strobl (36), Trainer der U 23 des FC Augsburg, einen sehr zufriedenen Eindruck.

Mehr zur Regionalliga BAyern News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

"Die Mentalität stimmt, in der sechswöchigen Vorbereitung verlief vieles nach Wunsch", erklärt der Fußball-Lehrer. Trainiert wurde meist auf dem Kunstrasen-Geläuf an der Paul-Renz-Akademie, dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des Bundesligisten.

Dazu kamen fünf Testbegegnungen. Dabei gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Doch auch beim 0:1 gegen den Ligarivalen Würzburger Kickers konnte Strobl positive Erkenntnisse gewinnen. "Vieles passte zusammen", so das Fazit des jungen Trainers.

Auch die Generalprobe eine Woche vor dem Punktspielstart gegen die SpVgg Greuther Fürth II ist am Freitag mit 3:0 gelungen. Nach ausgeglichenem Beginn lief bei den Fürthern der Ball etwas sicherer, doch ernsthaft in Gefahr gerieten die Hausherren in der Abwehr nicht. Nach gut einer halben Stunde kamen die Gastgeber besser ins Spiel und gingen mit einem Doppelschlag in der 34. und 36. Minute mit 2:0 in Führung. Erst legte Jason Prodanovic die Kugel in die Maschen, ehe Kapitän Hendrik Hofgärtner erhöhte. Beide Treffer wurden hervorragend herausgespielt. Den Schlusspunkt für die Strobl-Schützlinge setzte in der 87. Minute Florian Gebert. Der ehemalige Torjäger des Landesliga-Aufsteigers TSV Bobingen kommt immer besser zurecht.

Dabei war im vergangenen Sommer beileibe nicht alles eitel Sonnenschein. Die Augsburger Bundesliga-Reserve musste erneut einen gewaltigen Umbruch bewältigen. Gleich zwölf Akteure, darunter etliche Stammkräfte, verabschiedeten sich. Elf Neuzugänge wurden verpflichtet. Darunter war mit dem Schweinfurter Lukas Aigner allerdings nur eine gestanden Regionalliga-Kraft.

Wichtige Stützen fehlen noch länger

Zudem verletzten sich in der Sommer-Vorbereitung mit dem Thailänder Achitpol Keereroom und Mahmut Kücüksahin zwei wichtige Stammspieler (jeweils Kreuzbandriss), die immer noch auf der Verletztenliste stehen und wohl erst im Saisonendspurt wieder zur Verfügung stehen werden. Dagegen kann Strobl mit seinem Trainerteam mit den ebenfalls angeschlagenen Moritz Kaube und Julian Bell wohl schon in einigen Wochen wieder rechnen.

Dass die Strobl-Schützlinge im Kampf um den Klassenerhalt eine ordentliche Rolle spielen können, das war schon wenige Wochen nach dem Saisonstart zu sehen. "Man hat gesehen, dass wir in der Regionalliga konstant gut mithalten können", hatte der Coach schon bald erkannt. Lediglich im Herbst gab es eine Leistungsdelle, als in einer Englischen Woche gleich alle drei Spiele gegen Ansbach, Buchbach und Aschaffenburg verloren gingen.

"Damals haben wir uns aber wieder schnell gefangen", erklärt der Übungsleiter. Im Saisonendspurt müssen die Schwaben nun auf zwei ihrer großen Talente verzichten. Mittelfeldspieler Aaron Zehnter (19) wechselte zum Zweitligisten SC Paderborn, Offensivkraft Mert Kömür (18) gehört mittlerweile zum Augsburger Bundesliga-Kader und dürfte wohl zeitnah zu seiner Premiere im Oberhaus kommen. Was die Verantwortlichen im NLZ natürlich gerne sehen. Denn Tobias Strobl ist klar, dass auch die Ausbildung der jungen Talente zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört.