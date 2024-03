FC Alsterbrüder: Im Sommer ist Schluss für Coach Großkopf

Der Hamburger Oberligist FC Alsterbrüder nimmt im Sommer eine Veränderung auf der Trainerposition vor: Der Vertrag mit Jörn Großkopf wurde nicht verlängert.

OBERLIGA HAMBURG News

Spieltag

Tabelle

Oberligist FC Alsterbrüder hat sich entschieden, in der kommenden Spielzeit die Trainerposition neu zu besetzen und damit im Juli die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Jörn Großkopf zu beenden. Zu diesem Entschluss sei der Vorstand des FCA nach Gesprächen mit der Mannschaft gekommen, heißt es in einer Meldung am Freitag.

Der 57-jährige Großkopf, der zuvor bereits auch schon den KFC Uerdingen und den SV Eichede coachte, übernahm zur Saison 22/23 bei den Hamburgern aus dem Stadtteil Eimsbüttel, stieg in seiner ersten Saison gleich aus der Landes- in die fünftklassige Oberliga auf. Dort steht der FCA aktuell auf Rang 13 mit einem relativ beruhigenden Elf-Punkte-Vorsprung auf die Rote Zone.

Ein neuer Impuls

Man wolle in den verbleibenden Spielen alles dafür tun, um den Klassenerhalt in der Oberliga Hamburg zu erreichen und damit "die über zwei Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit gebührend abzuschließen", heißt es weiter im Text. "Jörn und sein Team haben in den vergangenen zwei Jahren aus den gegebenen bescheidenen Mitteln sehr viel herausgeholt und maßgeblichen Anteil am Erfolg der 1. Herren. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar", würdigt etwa Lennart Förster, Vorstandsvorsitzender des FC Alsterbrüder, die Verdienste des UEFA-Pro-Lizenz-Inhabers.

Man könne festhalten: Großkopf sei der richtige Trainer zur richtigen Zeit gewesen, so Förster weiter, in den vergangenen Woche aber habe sich der Eindruck verfestigt, dass es für die kommende Saison einen anderen Impuls brauche: "Diesen wollen wir mit einem neuen Trainer setzen." Wer diesen neuen Impuls zur Saison 24/25 setzen soll, wurde noch nicht kommuniziert.