FC 25: Spieler verzweifeln am Einwurf-Bug

In FC 25 führt derzeit ein Einwurf-Bug zu viel Frust. Eine endlos erscheinende Animation hat letztlich zur Folge, dass nicht nur Zeit, sondern auch Partien verloren gehen.

Das Spiel scheint bereits entschieden, nur noch wenige Ingame-Minuten sind zu absolvieren. Der Gegner bekommt einen Einwurf, doch der virtuelle Spieler nimmt den Ball nicht auf. Stattdessen wiederholt er die Wurfbewegung - immer und immer wieder. Die restliche Spielzeit vergeht in Echtzeit. An einen Ab- oder Pausenpfiff denkt der virtuelle Schiedsrichter nicht.

Was nach einer Schauer-Geschichte für FC-25-Spieler klingt, ist tatsächlich Realität. Dieser Tage beklagen sich immer mehr Nutzer über den sogenannten "Infinite Loop Throw In Bug". Scheint dieser schon seit einigen Monaten zu existieren, häufen sich seit ein paar Tagen die Meldungen im offiziellen Forum von Electronic Arts (EA).

Das Perfide am Fehler: Da der digitale Schiedsrichter die Halbzeit respektive das Spiel nicht beendet, gibt es keinen Sieg. Und damit verbunden keine Erfahrungspunkte oder unter Umständen einen höheren Rang mit verbesserten Belohnungen. Entsprechend fordern die Nutzer im EA-Forum eine Kompensation - dass EA SPORTS eine solche jedoch vergeben wird, ist eher unwahrscheinlich. Die Dunkelziffer der Fälle dürfte nämlich noch größer sein. Darüber hinaus wäre die Höhe der Kompensation nur individuell zu bewerten.

Noch kein genauer Patch-Zeitpunkt

Registriert hat der Entwickler das Problem, wie ein Community-Manager am Sonntag im Forum bestätigte: "Unser Team arbeitet an der Lösung, aber wir haben noch keinen genauen Zeitpunkt zur Veröffentlichung des Updates". Zwar erschien am Dienstag das fünfte Title-Update, in den Patch-Notes ist jedoch kein Hinweis zu finden, dass es bereits einen Fix gibt.

Für FC 25 ist dieser Bug der nächste Tiefschlag - nur wenige Monate nach Veröffentlichung. Nicht nur von den Casuals, auch aus dem eSport hagelte es Kritik am neuen Teil der Reihe. "Ich habe noch nie so ein schlechtes Spiel gesehen", sagte etwa Serhat Öztürk vom SSV Ulm 1846 gegenüber kicker eSport.