FC 25: Live Start Points als letztes Ass für den Karrieremodus?

Ein Feature steht für den Karrieremodus von FC 25 noch aus: Live Start Points. "In den kommenden Tagen" sollen diese an den Start gehen. Können sie den Karrieremodus noch mal pushen?

Einen Klub aus der aktuellen Misere führen? Das soll in Live Start Points möglich sein. kicker eSport

"Selbst Pep Guardiola könnte da nicht mehr helfen." Ein Satz, der Experten oder auch Ex-Spielern nicht selten über die Lippen kommt, wenn es um stark kriselnde Vereine geht. Ob das Trainer-Ass die Phrase widerlegen könnte, bleibt auf dem echten Rasen ungeklärt. In EA SPORTS FC 25 sieht das anders aus.

Denn ein Feature des Karrieremodus steht noch aus - die Live Start Points. Mit denen könnt ihr einen Klub ab einem bestimmten Moment übernehmen. Zum Beispiel anstelle von Kees van Wonderen die Geschicke auf Schalke steuern. Oder statt Ruben Amorim bei Manchester United unterschreiben. "In den kommenden Tagen" soll die Funktion an den Start gehen.

Darauf zugreifen können die Spieler dann, indem sie eine neue Managerkarriere starten. Dort habe man künftig eine "frische Saison" zu starten - oder eben über die Live Start Points ein bestimmtes Szenario. Unklar ist noch, inwieweit Geschichten auf dem realen Platz aufgegriffen werden. Konkret, ob im News-Feed zum Beispiel vom Nachfolger Erik ten Haags geschrieben wird.

Feature umfasst Top-Ligen und Pokale

Live Start Points soll es für Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, EFL, Women's Super League, Liga F, Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie Division 1 Féminine geben. Darüber hinaus würden "die meisten Pokalwettbewerbe aktualisiert", wie der Entwickler im Deep Dive zum Feature schreibt. Gemeint seien damit die nationalen Pokale in England, Italien, Deutschland, Frankreich sowie die UEFA Champions, Europa, Europa Conference und Women's Champions League.

Das Auswahl-Menü für bestimmte Szenarien. EA SPORTS

Weiter heißt es, dass die Live Start Points laufend aktualisiert würden. Im Menü-Punkt "FC News" könne man nach "Snapshots" Ausschau halten, in denen die Highlights aus den europäischen Ligen vorgestellt würden.

Zünglein an der Waage für die Bewertung?

Ist der Karrieremodus von FC 25 nun gut oder nicht? Eine Frage, die spaltet. Schließlich hatte sich EA SPORTS einiges vorgenommen. Neues Menü, Rush-Jugendturniere, kicker- sowie Fabrizio-Romano-Meldungen - und allen voran eben die Live Start Points.

Die Ideen hinter den bisherigen Features sind zwar clever, allerdings mangelte es an der Ausführung. Zur Veröffentlichung gab es noch viele Bugs, die das Spielerlebnis deutlich verschlechterten. Ein paar Fehler sind ausgemerzt, einige noch offen. Insofern könnten die Live Start Points das - möglicherweise letzte - Ass sein, mit dem Karrieremodus in FC 25 wirklich zu überzeugen.