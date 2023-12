FC 24: Zurück nach Europa? So könnte Hoffenheim ohne Abgänge spielen

Tor: Gregor Kobel - Borussia Dortmund - 87 GES

Der Schweizer absolvierte einst sein allererstes Bundesliga-Spiel für Hoffenheim. Inzwischen zählt Gregor Kobel zu den besten Keepern der deutschen Eliteliga - was sich in seinem 87er-Rating in FC 24 widerspiegelt. kicker eSport/EA SPORTS