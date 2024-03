FC 24: Wirtz schnürt Spieler-des-Monats-Hattrick - Kane geht wieder leer aus

Die Auszeichnung zum Spieler des Monats der Bundesliga bleibt 2023/24 eine Exklusiv-Veranstaltung für Leverkusen und Stuttgart. Florian Wirtz holt seine dritte POTM-Karte in EA SPORTS FC 24.

Oktober, Dezember, Februar - im Zweimonats-Rhythmus gewinnt Florian Wirtz inzwischen den Award "Player of the Month" (POTM) im deutschen Oberhaus. Damit sichert sich der Bayer-Spielmacher nicht nur seinen persönlichen Hattrick in der laufenden Saison, sondern hält auch zwei Wechselspiele am Laufen: Seit August 2023 rochiert der Bundesliga-Spieler des Monats zwischen Leverkusen und Stuttgart. Seit Oktober des vergangenen Jahres gehen entweder Wirtz oder Deniz Undav siegreich aus den Votings hervor.

Mit drei Assists in vier Partien hat sich der immer noch erst 20-Jährige, der gerade wieder in der DFB-Kader berufen wurde, die Auszeichnung für Februar sportlich durchaus verdient. Hinter sich ließ Wirtz in der Abstimmung unter anderem seine beiden Bayer-Teamkollegen Alejandro Grimaldo und Jeremie Frimpong. Ebenfalls einmal mehr leer ausgegangen ist Harry Kane, der schon zum sechsten Mal in dieser Spielzeit nominiert war, aber noch nicht ein einziges Mal Sieger wurde. Vier Treffer reichten wieder nicht.

Fünf-Sterne-Skills und zwei PlayStyles+

Wirtz erhält seine dritte POTM-Karte für Ultimate Team in FC 24. Das Spezialobjekt besitzt ein Overall-Rating von 89 und erscheint damit auf Augenhöhe mit seinem Dynasties-Item. Besser noch: Die sechs Grundwerte fallen allesamt einen Punkt stärker aus als auf seiner bisher höchstbewerteten Karte. Zudem erhalten die Skill-Moves ein Upgrade von vier auf fünf Sterne. Wirtz' neues POTM-Objekt verfügt über die PlayStyles "Tiki-Taka+" und "Technik+". Stärkste Einzelwerte sind Ausdauer, Übersicht und Kurzpässe (je 94).

Dem eigenen FUT-Kader hinzuzufügen ist das Item wie üblich via Squad Building Challenge (SBC). Zum Abschluss der Teambau-Herausforderung müssen zwei Mannschaften eingetauscht werden. Die durchschnittlichen Mindestbewertungen betragen 84 respektive 87 Zähler. Darüber hinaus müssen eine TOTW-Karte und ein Bundesliga-Objekt investiert werden. Die Ultimate-Team-Datenbank FUTBIN beziffert den Preis der Wirtz-SBC kurz nach Release auf rund 160.000 Münzen an Konsolen sowie PC.