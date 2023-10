FC 24: Wird jetzt alles gut? Title-Update 3 mit über 100 Fixes

Title-Update 3 für FC 24 dürfte als einer der umfangreichsten Patches in die Geschichte der EA-Fußballsimulationen eingehen. Etliche Fehlerbehebungen, angepasstes Gameplay - kann das Spiel nun sein Potenzial ausschöpfen?

Mehr als 100 Punkte umfassen die Patch Notes zu Title-Update 3 für EA SPORTS FC 24. Der Entwickler scheint das teils doch sehr negative Feedback der Community in den ersten drei Wochen nach Release ernst zu nehmen. In unserem Gesamttest zu FC 24 hatten auch wir einige der größten Fehler im Spiel thematisiert. Doch wurde mit Title-Update 3 auch an den entscheidenden Stellschrauben gedreht?

EA SPORTS hat sich jedenfalls einigen Aufregern gewidmet: In Football Ultimate Team (FUT) sollen verschwindende Spieler der Vergangenheit angehören. Auch die Stabilitätsprobleme des Transfermarkts will der Publisher behoben haben. Die Einstellungen sollen nicht mehr ohne Zutun der Fans zurückgesetzt werden, alle SBC-Gruppen die korrekten Beschreibungen aufweisen.

Zudem steht die Rückkehr der Goldkarte von Ada Hegerberg wohl kurz bevor. Das Item im Kader zu haben, sorgt an den Current-Gen-Konsolen dafür, dass ein Match nicht gestartet werden kann. Für die vollständige Behebung benötigt EA SPORTS allerdings noch einen Server-Release, der "in naher Zukunft" erfolgen soll. Der kuriose Glitch, dass mit sechs statt 22 Spielern angetreten wird, ist ebenfalls gefixt worden.

"Bestmöglicher Deal" repariert - Bye bye, VBL

Im Karrieremodus hat der Entwickler an der Analyse nach Transfers gefeilt. Bei der Auskunft zum "Bestmöglichen Deal" war teilweise eine falsche Summe angegeben worden. Außerdem soll die Standard-Taktik nicht mehr zurückgesetzt werden, wenn sie außerhalb von Partien angepasst wird. Auch der Button zur Anwendung der Wunschliste ist laut EA SPORTS repariert worden.

In Clubs hat sich der Publisher der Verbindungsprobleme angenommen, die den Start von Spontanspielen verhinderten. Darüber hinaus soll das Leaderboard verbessert worden sein, sodass nun auch alle Informationen derjenigen Spieler angezeigt werden, die nicht Teil eines Clubs sind. Generell wurde die Virtual Bundesliga (VBL) vorerst aus dem Hauptmenü entfernt - sie soll aber zurückkehren.

Da sieht man, in welchem katastrophalen Zustand sich das Spiel befindet. Patrick 'AzZeFIFA' Straschek, Caster und Coach

Und was ist mit dem Gameplay? EA SPORTS hat etliche Fixes an PlayStyles, Skill-Moves, Animationen und der KI vorgenommen. Obendrein wurden einige Aspekte angepasst: Die Flugdistanz des Balls bei manuell angeforderten Befreiungsschlägen wurde ebenso erhöht wie das Drehungstempo beim Abdrängen in langsamer Bewegung. Leicht verringert wurde hingegen die Ballgeschwindigkeit bei Flach- oder Vollspannpässen von Spielern mit den PlayStyles "Schnittstellenpass" oder "Schnittstellenpass+".

Weiterhin hat der Publisher die Wahrscheinlichkeit angehoben, dass Profis mit den PlayStyles "Langer Einwurf" oder "Langer Einwurf+" bei Einwürfen in offensiven Zonen des Spielfelds ausgewählt werden. Präzise Finesse-Schüsse erhalten eine Überarbeitung der Ziel-Eingabe, kurz bevor der Ball getroffen wird.

Die Größe des dritten Title-Updates für FC 24 wird innerhalb der Community unterschiedlich aufgefasst. Viele Fans begrüßen die zahlreichen Fixes der mitunter gravierenden Probleme. Andere interpretieren es als Eingeständnis, dass EA SPORTS einen extrem fehlerbehafteten Titel veröffentlicht hatte. "Da sieht man, in welchem katastrophalen Zustand sich das Spiel befindet", urteilt etwa Caster und Coach Patrick 'AzZzeFIFA' Straschek.

Damit geht der Entwickler den ersten Schritt, seinem 80 Euro teuren Titel die Kinderkrankheiten auszutreiben. Jüngst hatte EA SPORTS verkündet, dass man einen besseren Start als in FIFA 23 hingelegt habe und an der "größten Fußball-Community der Welt" baue. Die hat es nun mit dem Boden der Tatsachen zu tun bekommen und sieht den wohl inhaltsreichsten Patch in der Geschichte der EA-Fußballsimulationen.

Vollständige Patch-Notes zu Title-Update 3

Ultimate Team

Folgende Probleme wurden adressiert:

In seltenen Fällen verschwanden Spieler nach einer Auswechslung oder nach Erhalt einer Roten Karte aus Spielen.

Gelegentlich funktionierte die "Weiter"-Option nach Spielende nicht, insofern nicht zuvor ein anderes Menü im Nach-Spiel-Bildschirm geöffnet wurde.

Probleme mit dem Ada-Hegerberg-Spieler-Objekt, die das Gameplay beeinflussten, wurden behoben. Es wird nach einem Server-Release in Kürze wieder für Spiele verfügbar sein.

Nach dem Betrachten der Highlights konnte man aufeinanderfolgende Squad-Battles-Spiele nicht pausieren.

Ein Stabilitätsproblem beim Interagieren mit dem Transfermarkt wurde behoben.

Beim Squad Builder wurden Spieler manchmal an den falschen Positionen platziert.

Beim Öffnen von Stadion-Packs in Ultimate Team kam es zu einer unbeabsichtigten Animation mit Platzhalter-Text.

Der Vor-Spiel-Bildschirm von Squad Battles zeigte fälschlicherweise eine Spieldauer von 6 Minuten statt 4 Minuten pro Halbzeit - nur ein visueller Fehler.

Die Timer für Rivals-Belohnungen der Woche und am Saisonende waren vertauscht - ebenfalls nur ein visueller Fehler.

SBC-Gruppen-Beschreibungen wurden manchmal nicht angezeigt.

In seltenen Fällen starteten Freundschaftsspiele mit nur sechs Spielern statt der vorgesehenen 22.

Bei Preisvergleichen von Spielern auf der Transferliste war das Durchblättern der Seiten manchmal blockiert, bis man die Liste verließ und erneut betrat.

Einige Stadion-Items wurden beim ersten Auswählen im Shop nicht vorgestellt.

PlayStyles+ zeigten im Spieler-Bio-Bildschirm nicht immer das Pluszeichen.

Selten erschien die Pyrotechnik für Stadion-Tore mitten auf dem Spielfeld.

Beim Versuch, eine Kategorie im Shop zu verlassen, wurde der gesamte Shop geschlossen.

Auf dem Trikot-Auswahlbildschirm für Rivals- und Champions-Spiele wurde der Timer nicht immer angezeigt.

Nach dem Verlassen einer Konzeptspieler-Suche kam es manchmal zu einem falschen Bildschirm.

Das Shortcuts-Menü reagierte auf den Bestenlisten-Bildschirmen manchmal langsamer als beabsichtigt.

Einige UI-Elemente hatten Kombinationen von Schriftfarben und Hintergründen, die schwer lesbar waren.

Gelegentlich führten Menü-Shortcuts nicht zum vorgesehenen Ort.

Selten störten Menü-Shortcuts die Animationen von Vorschau-Packs.

Einige Stadion-Item-Belohnungen wurden in den Saisonziel-Belohnungen nicht angezeigt.

Bei Auswahl eines Managers im Squad-Bildschirm und Betreten des Club-Tabs wurden nicht immer alle Manager angezeigt.

[PS5/XBSX|S/PC] Bei doppelten Walkout-Szenen spielten manchmal zwei Songs gleichzeitig.

[PS5/XBSX|S/PC] Ein Stabilitätsproblem beim Versuch, 2vs2-Koop-Partien zu spielen, wurde behoben.

[PC] In bestimmten Auflösungen konnte der Shop nicht betreten werden.

[Switch] Beim Starten eines Freundschaftsspiels kam es gelegentlich zu Stabilitätsproblemen.

Gameplay

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Die Flugdistanz von manuell ausgeführten Befreiungsschlägen wurde erhöht.

Die Drehungs-Geschwindigkeit beim Abdrängen des Gegners wurde bei langsamer Bewegung leicht erhöht.

Die Geschwindigkeit von Flach- und Vollspannpässen von Spielern mit den PlayStyles "Schnittstellenpass" und "Schnittstellenpass+" wurde leicht reduziert.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler mit den PlayStyles "Langer Einwurf" und "Langer Einwurf+" für Einwürfe in offensiven Zonen des Spielfelds ausgewählt wird, wurde erhöht.

Bei präzisen Finesse-Schüssen wird eine Zieländerung berücksichtigt, die unmittelbar vor dem Schuss erfolgt.

Die Optik des ballführenden Spielers wurde in Situationen verbessert, in denen ein Foul, das zu einer Roten Karte führt, während eines Alleingangs auf das Tor begangen wurde.

Behobene Probleme beim Gameplay:

Torhüter sind beim Herauslaufen manchmal über ihr Ziel hinausgelaufen.

Spieler ohne die Spielstile "Abfangen" und "Abfangen+" haben kontextabhängig Abfangen-Grätschen ausgeführt.

Die Spielstile "Schnittstellenpass" und "Schnittstellenpass+" beeinflussten das direkte Passspiel negativ.

Bei der Ballannahme zeigten einige Spieler untypische Bewegungen.

Gelegentlich hat ein Spieler sein Tempo unerwartet gedrosselt, während er versuchte, einen Ball aus einem Pass zu kontrollieren - insbesondere bei präzisen Zuspielen.

Der "Drag Back Turn"-Skill-Move hat nicht immer dem gewählten Winkel entsprochen.

Bei der "Rainbow Flick"-Technik ist der Ball manchmal am Rücken des Spielers hängengeblieben.

Statt eines direkt ausgeführten Volley-Schusses hat der Spieler manchmal erst den Ball berührt.

Bestimmte Finesse-Schüsse führten ungewollt zu anderen Schussbewegungen.

Das automatische Umschalten auf andere Spieler hat in Luftduellen nicht immer den Einstellungen des Nutzers entsprochen.

In manchen Situationen erfolgte ein Volley trotz Kopfballgelegenheit.

Gelegentlich resultierte ein beabsichtigter Kopfball in einem Tackling.

Wenn Angreifer direkt auf Verteidiger zuliefen, konnten diese den Ball manchmal zurück in den Laufweg des Angreifers abwehren.

Bei Eckbällen wurde zuweilen eine fehlerhafte Animation vor dem Schuss angezeigt.

Schiedsrichterentscheidungen in Situationen, in denen der Ballträger den Ball abschirmte, wurden verbessert.

Schiedsrichterentscheidungen bei Abseitssituationen und verpasstem Ballabfangen wurden optimiert.

Fouls während Luftduellen und Kopfballgefechten wurden nun besser erkannt.

Manchmal liefen Spieler nach einem Ausflug über die Bande durch andere Figuren am Spielfeldrand.

Einige Grätschen-Tacklings wurden nicht korrekt animiert.

Bei der Aktion "Stop And Face Goal" kam es zuweilen zu unerwarteten Bewegungen.

Gelegentlich durchliefen Spieler die Banden, statt darüber zu springen.

In einigen Fällen schien es, als würde der Ball durch den Fuß eines verteidigenden Spielers hindurchgehen.

Bei einem Rutschpass schaltete die Steuerung nicht immer automatisch auf den Empfänger um.

Spielerbewegungen bei Standardsituationen wurden manchmal falsch animiert.

Bei Erschöpfung wirkten die Laufbewegungen einiger Spieler unnatürlich.

Einige Torwartaktionen nach Paraden sahen ungewöhnlich aus.

Manche Torhüter zeigten nach bedeutenden Paraden keine ausreichende Emotion.

Bestimmte Emotionen der Spieler wurden verbessert.

Bei manchen Dribblings schien es, als würde der Fuß des Spielers durch den Ball gehen.

KI-Torhüter täuschten Würfe zu häufig vor.

KI-Spieler leiteten den Ball zu oft verlustreich weiter.

In einigen Fällen ließen Torhüter den Ball direkt nach dem Abpfiff unerwartet fallen.

In seltenen Momenten wechselten Torhüter abrupt in eine Parade-Animation.

[Nur Switch] Torhüter konnten Strafstöße in den oberen Ecken nicht parieren.

[Nur Switch] Gelegentlich ging der Ball durch das Tornetz hindurch.

Clubs

Behandelte Probleme:

Verbindungsverluste traten auf, wenn Gegner in Spontanspielen gefunden wurden, was dazu führte, dass die betroffenen Spiele nicht starteten.

Nach Abschluss eines Spiels wurden in der Spielzusammenfassung nicht immer korrekte Informationen angezeigt.

Stabilitätsprobleme konnten nach Abschluss eines Spiels auftreten.

Die Clubs-Rangliste zeigte keine Informationen an, wenn der Spieler, der darauf zugriff, nicht Mitglied eines Clubs war.

Bei "Skill Games" wurden fälschlicherweise die Basis-Attribute von virtuellen Profis verwendet.

Virtuelle Profis ohne Verein trugen im Menü ein nicht beabsichtigtes Trikot.

Karrieremodus

Behandelte Probleme:

Nach der Verpflichtung eines neuen Spielers im Manager-Karrieremodus konnte der "Bestmögliche Deal" mit einem inkorrekten Wert angezeigt werden.

Individuelle Taktiken konnten sich im Manager-Karrieremodus außerhalb von Spielen auf Standard zurücksetzen.

Jugendakademie-Torhüter hatten im Manager-Karrieremodus keine Spielstile.

Beim Versuch, einen Trainer im Manager-Karrieremodus zu entlassen, konnte ein Stabilitätsproblem auftreten.

Im Manager-Karrieremodus funktionierte der "Wunschliste"-Button nicht wie beabsichtigt.

Einige Aktivitäten wurden im Kalender-Tutorial im Manager-Karrieremodus falsch angezeigt.

Im Spieler-Karrieremodus konnte die "Abschiedsgeschenk"-Aktivität mehrfach für denselben Spieler auftreten.

Im Spieler-Karrieremodus wurde der "Scout-Bonus" nicht für alle Ziele angewendet.

Die Kamera folgte dem Spieler im "Spielerkarriere-Set-Pieces-Training" nicht korrekt.

VOLTA

Behandelte Probleme:

Das "Team Keepaway"-Arcade-Spiel endete nicht immer, wenn die Zeit abgelaufen war.

In einigen VOLTA-Arcade-Spielen war fälschlicherweise ein großes Netz vorhanden.

Allgemeines, Audio und Visualisierung

Durchgeführte Änderungen:

Aktualisierung von 162 Star-Porträts, die nach einem kommenden Server-Release im Spiel erscheinen werden.

Aktualisierung einiger Stadien, Soundeffekte, Präsentationspakete, Publikumsgeräusche, Button-Hinweise, Schuhe, UI-Elemente und Schriftarten.

Behandelte Probleme:

Manchmal wurde der "PlayStyle+"-Indikator falsch angezeigt.

Einige Szenen vor und nach dem Spiel konnten visuelle Probleme aufweisen.

Ein Stabilitätsproblem konnte auftreten, wenn Kommentarsprachen und Teams gewechselt wurden.

Es wurden einige Platzhalter-Texte behoben.

Manchmal waren UI-Elemente schwer lesbar oder verschwanden.

Nach 120 gespielten Minuten konnten Ersatzspieler falsch platziert sein.

In Szenen aus der Perspektive des Schiedsrichters konnten Spieler manchmal durch Banden hindurchlaufen.

In einigen Fällen verformte sich der Ball visuell nicht korrekt beim Aufprall.

Das Verteidigungstraining war fälschlicherweise für alle Trainingskapitel aktiviert.

Der "Directed Run"-Indikator wurde nicht in der Übungsarena angezeigt.

Zu Beginn des "Directed Runs Skill Game" funktionierten gerichtete Läufe nicht wie erwartet.

In seltenen Fällen konnte ein Spiel gegen einen CPU-Gegner in Online-Saisons stattfinden.

Manchmal änderte sich die Haarfarbe eines Spielers je nach Wetter und Tageszeit.

Die Übungsarena im Trainingszentrum folgte nicht dem alternativen Steuerungsschema in den Controller-Einstellungen.

Die Rangliste der Online-Saisons zeigte nicht immer Daten für alle Freunde an.

[PS5, nur deutsche Spieler] Das "Virtual Bundesliga"-Turnier wurde mit der Absicht entfernt, näher am Start des Turniers zurückzukehren.

[Switch] Nach dem Herunterladen und Auswählen einer bestimmten Kommentarsprache konnte eine andere Sprache aktiviert werden.

[Switch] Statistiken der "Lokalen Saisons" konnten sich fälschlicherweise zurücksetzen.

[PS4] Nach Abschluss einer Online-Saison- oder Koop-Saison-Spiels konnte die Option "Nächstes Spiel" ein Stabilitätsproblem verursachen.

[PS4/XB1] Ein seltenes Stabilitätsproblem konnte im Menü der Online-Saisons auftreten.

[PC] In Turnierspielen funktionierte das Pausieren des Spiels nicht immer, wenn zuvor das EA-App-Overlay geöffnet wurde.