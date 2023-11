FC 24: Wieder kein Kane - Wirtz ist Bundesliga-POTM

Harry Kane hat die Auszeichnung als Bundesliga-POTM zum dritten Mal in Folge verpasst. Stattdessen wird Florian Wirtz mit einer Spezialkarte in FC 24 geehrt. Einige Fans sind wenig begeistert - dabei hatten sie es selbst in der Hand.

Dreimal für die Wahl nominiert, dreimal leer ausgegangen: Harry Kane fehlten beim Voting zum Spieler des Monats Oktober in der Bundesliga erneut die nötigen Stimmen. Dabei hatte der Engländer mit vier Treffern und zwei Vorlagen in drei Partien alles dafür getan, seine erste POTM-Karte in FC 24 zu erhalten. Mit Florian Wirtz muss er sich jedoch zum zweiten Mal in dieser Saison einem Leverkusener geschlagen geben.

Der deutsche Nationalspieler kam im Vormonat mit einem Treffer und zwei Assists "nur" auf die Hälfte der Scorerpunkte von Kane. Positionsbedingt ist dieselbe Ausbeute vom offensiven Mittelfeldspieler aber auch nicht zu erwarten. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass gerade derjenige Spieler nun Bundesliga-POTM ist, dem unter den sechs Kandidaten die wenigsten direkten Torbeteiligungen im Oktober gelungen sind.

Zwei-Punkte-Upgrade - kein neuer PlayStyle

Die neue Spezialkarte des Bayer-Profis ist in FUT via Squad Building Challenge (SBC) verfügbar. Für den Abschluss muss nur eine Mannschaft eingetauscht werden. Erforderlich sind ein deutsches Spieler-Objekt, ein Item mit mindestens 86er-Rating und eine Durchschnittsbewertung von mindestens 83. FUTBIN beziffert die Kosten kurz nach Release auf rund 25.000 Münzen. Doch was bietet Wirtz' POTM-Karte in FC 24?

Das Overall-Rating beträgt 87 Punkte, zwei Zähler kommen im Vergleich zum Goldobjekt hinzu. Stärkster Grundwert bleibt das Dribbling (89), auch der Pass (87) kann sich mehr als sehen lassen. Der Schuss (82) macht einen Sprung über die 80er-Marke. Unter den Attributen überzeugen vor allem Übersicht (92), Kurzpässe (92) und Ballkontrolle (91). Neue PlayStyles oder Boosts für Skill-Moves und Weak Foot gibt es keine.

Einige Fans sind nicht wirklich glücklich mit dem Ausgang der Wahl. Auf X hatten schon vor der offiziellen Verkündung von Wirtz als Sieger diverse Nutzer nach Kane gefragt. Das Voting-Ergebnis zugunsten des Leverkuseners war wie so oft vorab bereits geleakt worden. Da es sich jedoch um eine Abstimmung innerhalb der Community handelt, kann sich EA SPORTS dahingehend nichts vorwerfen lassen.