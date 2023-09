FC 24: Wie unterscheiden sich die Konsolen-Generationen?

Der Komplett-Release von EA SPORTS FC 24 steht unmittelbar bevor. Wie bereits bei FIFA 23 gibt es Unterschiede zwischen den Versionen für Old und Current Gen. Wie sehen diese aus?

Die technischen Möglichkeiten der aktuellen Flaggschiffe von Microsoft und Sony sind beachtlich - und deutlich größer als die der Vorgänger. PlayStation 5, Xbox X|S und auch der PC überflügeln die PlayStation 4 und Xbox One beispielsweise in Sachen Speichergeschwindigkeit. Schließlich haben alle Current-Gen-Konsolen und nahezu jeder Rechner schnelle SSD-Speicher, die Ladezeiten deutlich verkürzen. So auch in FC 24. Differenzen gibt es allerdings auch softwareseitig. Gleich drei zentrale Mechaniken fehlen in der Old-Gen-Version.

Hypermotion V und PlayStyles nicht dabei

Den Anfang macht Hypermotion V. Die neue Capture-Technologie macht es möglich, noch realistischere Bewegungsabläufe zu animieren und diese Animationen laufend zu erweitern. Besonders Spieler mit individuellen Körpertypen und Bewegungen kommt das zugute. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo: sie alle bewegen sich auf PlayStation 5, Xbox X|S und PC geschmeidiger und sind somit besser als auf älterer Hardware.

Verzichten müssen Old-Gen-User auch auf AcceleRATE 2.0. Das Update der in FIFA 23 neu eingeführten Sprinttypen erweitert das Spektrum von drei auf sieben Beschleunigungsstile. Bereits im vergangenen Ableger war das Feature nur auf den neuesten Konsolen verfügbar gewesen und veränderte das Spiel massiv - weshalb viele virtuelle Profis nur auf einer der Generationen ernsthafte Alternativen für die Startelf waren.

Eine ähnliche Entwicklung dürfte sich nun auch in FC 24 abzeichnen. Denn zu guter Letzt sind auch die neuen PlayStyles exklusiv für Current Gen. Die Spielstile schicken sich an, ähnlich einflussreich zu sein wie vergangenes Jahr die neuen Sprinttypen. Ein guter PlayStyle, bestenfalls in seiner +-Variante, kann einen durchschnittlichen Akteur zu einer Geheimwaffe machen.

Erneut müssen sich PlayStation 4 und Xbox One also hinter ihren Nachfolgern anstellen und dürften bezüglich des Gameplays kaum einen Fortschritt bieten.