FC 24: Wie ihr Vereins- und Torhymnen einstellt

Auch in EA SPORTS FC 24 ist es möglich, Tor- und Einlaufhymnen einzustellen. In welchen Modi das der Fall ist und welche authentischen Lieder es gibt, erklären wir euch.

Die Mannschaften kommen aus dem Tunnel, die Schals werden emporgereckt, die Vereinshymne ertönt. Gänsehaut. In den letzten Zügen einer Partie fällt der entscheidende Treffer, die Torhymne lässt das Stadion noch stärker erbeben. Ekstase.

In EA SPORTS FC 24 lässt sich so etwas auch virtuell erleben - allerdings nur bedingt. Denn nur in bestimmten Fällen ertönen Klub- oder Torlieder.

Wie aktiviere ich die Hymnen in FUT?

Eine freie Auswahl bezüglich der Hymnen habt ihr in Football Ultimate Team (FUT). Wählen könnt ihr aus einem Pool von Songs des Soundtracks, authentischen Songs, aber auch einfach nur Soundeffekten wie einem Nebelhorn.

Dazu müsst ihr in FC 24 Ultimate Team das Menü "Stadion" aufrufen. Dort navigiert ihr auf "Verein" und könnt schließlich unter "Vereinshymne und Torlieder" die Items auswählen. Seid ihr komplett neu in FUT, könnt ihr durch spezifische Aufgaben auch Items erspielen. Was ihr dafür tun müsst, ist unter "Ziele" bei "Meilensteine" einzusehen. Für ein Vereinshymnen-Pack sind drei Partien in einem beliebigen Modus notwendig, für das Torlieder-Pack gar nur eine.

Gefallen euch die Songs aus denen nicht, könnt ihr euch auch auf dem Transfermarkt bedienen. Dazu müsst ihr dort auf die Registerkarte "Stadion" wechseln und unter dem Item-Typ nach "Vereinshymnen" oder "Torlieder" suchen.

Kann ich Hymnen im Karrieremodus aktivieren?

Die schlechte Nachricht vorweg: Startet ihr im Karrieremodus ein Kapitel mit einem echten Verein, könnt ihr keine Hymnen einstellen. Das ist lediglich im Create-a-Club-Modus möglich.

In diesem müsst ihr beim Schritt "Trikot, Wappen und Stadion" die Option "Stadion" auswählen. Im nächsten Auswahlmenü auf Atmosphäre geklickt, könnt ihr die Songs einstellen.

Welche authentischen Lieder sind im Spiel?

Aus der Bundesliga sind die echten Torhymnen von Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, 1. FC Heidenheim, VfL Wolfsburg und Hansa Rostock im Spiel. International vertreten sind Norwich City, AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin, FC Granada, Real Betis Sevilla, Real Madrid, Real Sociedad, FC Valencia, Espanyol Barcelona und Real Valladolid.

Bezüglich der Vereinshymnen ist die Liste insgesamt größer. Hier sind es Bayer 04 Leverkusen, Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, SC Freiburg, 1. FC Nürnberg, Greuther Fürth und Arminia Bielefeld. Aus England sind FC Arsenal, FC Chelsea, FC Everton, FC Liverpool, Manchester City, Newcastle United, West Ham United, Leeds United und FC Watford vertreten.

Von den spanischen Klubs gibt es die Vereinshymne von Athletic Bilbao, Atletico Madrid, FC Cadiz, Deportivo Alaves, FC Getafe, FC Girona, Celta Vigo, RCD Mallorca, Real Betis Sevilla, Real Madrid, Real Sociedad, FC Sevilla, FC Villarreal, CD Leganes, UD Levante, Espanyol Barcelona, SD Eibar und SD Huesca. Aus Italien sind es die AC Mailand sowie Juventus Turin.