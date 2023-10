FC 24: Warum ist Barça-Juwel Lamine Yamal nicht im Spiel?

Fans des FC Barcelona können sich derzeit am steilen Aufstieg ihres Rohdiamanten Lamine Yamal erfreuen. Allerdings nur auf dem realen Rasen. Denn: Der Teenager ist in EA SPORTS FC 24 nicht enthalten. Warum nicht?

Wer in den ersten Tagen nach dem Release von FC 24 im Spiel nach Lamine Yamal vom FC Barcelona suchte, bemühte sich vergeblich. Ultimate Team, Karrieremodus, Anstoß - das Juwel der "Blaugrana" ist virtuell nicht zu finden. Hat EA SPORTS den Senkrechtstarter schlicht vergessen?

Eigentlich kaum möglich, ist das Offensivtalent besonders in Spanien derzeit doch in aller Munde. Schon in der letzten Saison avancierte Yamal zum jüngsten Profi der Barcelona-Historie. Wenig später knackte er auch Rekorde in der spanischen Nationalmannschaft und der Champions League. Zuletzt unterschrieb er bei den Katalanen zudem einen neuen Vertrag bis 2026 - jede Menge Trubel um Yamal.

Wie einst Moukoko: Yamal zu jung für FC 24

Übersehen hat der Entwickler ihn daher ganz bestimmt nicht. Es widerspräche nur schlicht den Regularien für die Aufnahme junger Spieler in EA-Fußballsimulationen. Diese wurden schon in die FIFA-Reihe erst mit oder nach ihrem 17. Geburtstag integriert - FC 24 scheint daran anzuknüpfen. Es dauert demnach noch mindestens bis zum 13. Juli 2024, ehe Yamal auch virtuell wirbeln darf.

Der 16-Jährige könnte folglich auch erst in FC 25 hinzustoßen. Oder eben noch im Spätherbst der FC-24-Saison. Ein ähnliches Szenario ergab sich unter anderem in FIFA 22 für Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Zum Release des Titels war der Angreifer noch nicht im Spiel, obwohl er bereits in der Bundesliga aktiv war. Das änderte sich am 20. November 2021 - an seinem 17. Geburtstag.