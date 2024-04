FC 24: Wann kommt das TOTS? Welche Inhalte sind zu erwarten?

Die Saison neigt sich allmählich dem Ende entgegen, das Team of the Season (TOTS) für EA SPORTS FC 24 wirft seine Schatten voraus. Wann startet die größte FUT-Promo des Jahres? Und was ist zu erwarten?

Das mit Abstand umfangreichste alljährliche FUT-Event steht kurz bevor: EA SPORTS hat am Mittwoch mitgeteilt, dass TOTW 30 das letzte Team of the Week in FC 24 ist. Damit wird auch klar, dass die kommenden Wochen im Zeichen des Team of the Season stehen - diese Ablösung ist in Ultimate Team schon Tradition. Doch wann genau startet die TOTS-Promo? Und was ist zu erwarten?

Zeitplan: Wann startet die TOTS-Promo?

Der Leaker-Account 'FifaTradingRomania' hatte seinen mehr als 160.000 X-Followern am Sonntag verkündet, dass die "TOTS-Inhalte nächste Woche starten". Es ist demnach möglich, dass EA SPORTS das Event schon am Freitag (12. April) eröffnet. In FIFA 23 hatte der Entwickler allerdings einen Montag gewählt - was wiederum für den 15. April spricht. Der Auftakt geht üblicherweise mit dem Voting des Community-TOTS einher. Es ist davon auszugehen, dass diese erste Abstimmung am 12., 15. oder spätestens 19. April gestartet wird.

Die Releases der TOTS dürften dann ab Anfang Mai erfolgen. Die Reihenfolge der großen Ligen war in der Vergangenheit meist: Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 und Serie A. In FIFA 23 ließ EA SPORTS diese TOTS von den Fans wählen - mit Ausnahme der Top-Auswahl zum französischen Oberhaus. Heiße Termin-Kandidaten für Voting und Veröffentlichung zur Bundesliga sind der 6. und der 17. Mai.

Inhalte: Was ist beim TOTS zu erwarten?

Über das Community-TOTS und die Spezialkarten der Big-5-Ligen hinaus werden auch Teams für kleinere Spielklassen wie die Eredivisie, die Saudi Professional League oder die SüperLig veröffentlicht. Diese erscheinen gewöhnlich im Wechsel mit den europäischen Top-Ligen. Während Bundesliga & Co. in FIFA 23 zum Release je 15 TOTS-Items für die Packs erhielten, waren es in den restlichen Eliteklassen je elf.

Mit FC 24 kommen zudem voraussichtlich erstmals TOTS für Frauen-Ligen ins Spiel. Wie groß EA SPORTS diese gestaltet und ob auch für sie Votings vorgesehen sind, ist nicht bekannt. Außer den Pack-Objekten dürfte der Publisher TOTS-Moments-Karten veröffentlichen, die via Ingame-Aufgaben oder Squad Building Challenges (SBCs) freigeschaltet werden können. Laut dem X-Nutzer 'ASY FUT Trader' sollen in FC 24 obendrein TOTS-Plus- und TOTS-Live-Items geplant sein - bahnen sich dynamische Inhalte an?

Der Leaker berichtet des Weiteren von speziellen TOTS-Evolutions, die im Rahmen der FUT-Promo verfügbar gemacht werden sollen. Nähere Infos zu deren Funktionsweise und Verbesserungen teilte er noch nicht mit.

Karten: Wie stark werden TOTS-Spieler?

Das Overall-Rating von TOTS-Karten schwankt je nach Spieler zwischen oberem 80er- und oberem 90er-Segment. Für Profis wie Kylian Mbappé, Erling Haaland oder Jude Bellingham sind Objekte zu erwarten, die nahe an die maximalen 99 Punkte heranrücken. Die Auswahl erfolgt auf Basis der realen Leistungen in der Saison 2023/24 - auf die jeweilige Liga bezogen. Für das Bundesliga-Voting kämen daher viele Akteure von Bayer Leverkusen infrage - auch der VfB Stuttgart dürfte deutlich häufiger vertreten sein als in den Vorjahren.

Der FC Bayern München, der schon am kommenden Wochenende auch letzte mathematische Hoffnungen auf den Meistertitel verlieren könnte, dürfte hingegen weniger Profis für die Wahl stellen. Das gilt jedoch nur für die Herren-Mannschaft: Die Damen des FCB steuern aktuell souverän auf die Schale zu und sind daher favorisiert, falls es tatsächlich zu Frauen-TOTS und entsprechenden Votings kommen sollte.