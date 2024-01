FC 24: Versus-Team 2 - Manchester-Derby an der Spitze, Rüdiger läuft heiß

Kingsley Coman - RF/LF - FC Bayern München - 88 GES

Für den Bundesliga-Titelkampf peilt der FC Bayern einen gelungenen Auftakt im Jahr 2024 an. Helfen soll Kingsley Coman, der in FUT ebenfalls an Relevanz gewinnen könnte. Für den linken Flügel ist der Versus-Franzose extrem dribbelstark (91), rechts glänzt der Pass (87). kicker eSport/EA SPORTS