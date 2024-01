FC 24: Unlimited-Packs-Glitch schlägt FUT-Wellen

Ein Unlimited-Packs-Glitch verspricht in Ultimate Team von EA SPORTS FC 24 derzeit zahlreiche Belohnungen. Wer diesen allerdings ausnutzt, muss mit Konsequenzen rechnen.

Erst kürzlich ist mit Title Update 7 ein Patch für FC 24 erschienen, der Fehler eigentlich beheben sollte. Stattdessen ist nun ein neuer aufgetaucht, der unendlich viele Belohnungen in FUT verspricht.

Konkret handelt es sich um den "Unlimited-Packs-Glitch". Dieser sorgt derzeit für viel Diskussionsstoff in den sozialen Netzwerken, da er zwar denkbar einfach auszunutzen sei, aber auch großes Risiko birgt. Wer sich einen neuen Account erstellt, kann sich Belohnungen über ein paar weitere Kniffe beliebig oft abholen.

Da das Team of the Year (TOTY) kurz vor der Veröffentlichung steht, scheint der Glitch für viele Spieler eine reizvolle Möglichkeit, ohne großes Investment an Promo-Karten zu kommen. Allerdings hat das auch eine Schattenseite, fernab jeglicher moralischer Bedenken. Denn das Nutzen des Glitches stellt einen Regelverstoß dar. Mit Banns ist daher zu rechnen - eventuell gar accountübergreifend. Eine Reaktion des Entwicklers mit möglichen Sanktionen sowie eine Behebung des Bugs stehen noch aus.

Auch der Jahreswechsel blieb nicht ohne Fehler

Für den FC-24-Publisher ist es nicht der erste Fauxpas 2024. Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel musste EA SPORTS eine TOTW-Kompensation vornehmen. Konkret ging es um den "83+ TOTW Player Pick". Dieser versprach gemäß Titel eine Auswahl aus drei TOTW-Karten mit je mindestens 83 Punkten als Gesamtbewertung. Allerdings mussten einige Spieler feststellen, dass auch Goldkarten mit niedrigerem Overall-Rating im Trio vorkamen.

Außerdem bewarb der Publisher jüngst die Versus-Items von Alex Telles zu früh. Nutzer, die in der Zwischenzeit die Standard-Goldkarte erhalten hatten, würden "in den kommenden Tagen im Spiel mit den korrekten Inhalten benachrichtigt", hieß es auf dem X-Kanal "EA SPORTS Direct Communication".