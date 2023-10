FC 24: "Unfassbar, wie schlecht dieses Spiel ist" - Elite-Aufgabe erzürnt Fans

27 Minuten lang echauffiert sich Streamer 'NickRTFM' über eine neue Aufgabe in FUT von EA SPORTS FC 24. Was bringt den Content Creator und viele andere Community-Mitglieder so in Rage?

"Das ist das Schlechteste, was ich seit Jahren gesehen habe." Nick 'NickRTFM' Bartels nimmt in seinem Stream kein Blatt vor den Mund. Bei der Reaktion auf den abendlichen Content in FC 24, speziell in FUT, bleibt er am Dienstag an einer Saison-Aufgabe hängen. "Winners Lounge", zu deutsch "Sieges-Lounge", bringt ihn richtig in Fahrt. "Ihr seid so weit von der Community entfernt. Euch kann wirklich keiner mehr helfen", meint er an EA SPORTS gerichtet.

Für den erfolgreichen Abschluss von "Winners Lounge" müssen 20 Partien gewonnen werden - in der Elite Division von Rivals. Dabei handelt es sich um die höchste Ebene im kompetitiven Modus, die derzeit fast ausschließlich eSportler und ambitionierte Vielspieler beherbergt. Eine große Herausforderung also. Als Belohnung warten jedoch nur ein Goldspieler-Pack und ein nicht näher definierter VIP-Bereich.

'NickRTFM' vermutet eine EA-Strategie dahinter

"Was lässt euch glauben, dass das in irgendeiner Weise akzeptabel ist?", fragt 'NickRTFM' erneut in Richtung des Entwicklers. Der geringe Gegenwert der Belohnungen erzürnt den Streamer. "Mindestens 10 oder 15 Stunden" veranschlagt er für die 20 Siege in der Elite Division - wohlgemerkt für sich selbst. Als jemand, der mit FC 24 seinen Lebensunterhalt verdient. "Das ist so ein Müll von EA", kommt er zu einem Fazit.

'NickRTFM' stellt den Vergleich auf: Für drei Siege in der Elite Division erhalten die Spieler regulär bereits ein Prime-Goldspieler-Pack, ein Seltene-Spieler-Pack und ein Seltenes-Gold-Pack. Selbst in den unteren Divisionen werden teils bessere Rewards für ähnlichen Aufwand vergeben. Die Aufgabe erscheint daher auf den ersten Blick kaum einen Sinn zu ergeben. 'NickRTFM' hat allerdings eine Theorie.

Er vermutet dahinter eine Strategie seitens EA SPORTS: Durch unattraktive Rewards für das Spielen könnten mehr Leute in den Shop gelockt werden, wo sie Coins respektive FC Points ausgeben. "Ihr ruiniert einfach alles", meint der Content Creator. Als angemessene Belohnungen für "Winners Lounge" würde er 87+-Packs oder Icon-Packs erachten. Und 'NickRTFM' steht mit seinen Ausführungen keinesfalls allein da.

Es ist unfassbar, wie schlecht dieses Spiel ist. Wie wenig es darin zu tun gibt. Und wie wertlos das Wenige ist, das es gibt. Craig 'NepentheZ' Douglas, Streamer und Content Creator

Auch Streamer-Kollege Craig 'NepentheZ' Douglas ist irritiert über die Aufgabe - und zieht sogar persönliche Konsequenzen in Betracht. "Ich bin an einem Punkt in meiner YouTube-Karriere, an dem ich mich umorientieren möchte", sagt er. "Nicht weg von FIFA oder FC per se. Aber weg vom abendlichen Content."

'NepentheZ' bescheinigt EA SPORTS, einen "diabolischen Start" in FC 24 hingelegt zu haben. Der Publisher wirke ihm zufolge, als habe er "aufgegeben". "Es ist unfassbar, wie schlecht dieses Spiel ist. Wie wenig es darin zu tun gibt. Und wie wertlos das Wenige ist, das es gibt", sagt er.

Auf X (vormals Twitter) halten sich Empörung und Galgenhumor derzeit die Waage. "Ich freue mich so sehr darauf, die Elite Division zu erreichen, 20 Siege zu holen und mein Goldspieler-Pack zu bekommen", schreibt Nutzer 'Pop Andrei' mit einer gehörigen Prise Sarkasmus. Laut 'Basdi' würde "Winners Lounge" alles Bisherige "übertreffen", 'VA1892' berichtet von "widerlichem Content".

In unserem Gesamttest zu FC 24 haben wir bereits auf einige Probleme hingewiesen. Und sie werden nicht weniger: Ebenfalls am Dienstag tauchte ein Glitch auf, der 3vs3-Matches in Squad Battles ermöglicht. Negativen Einfluss auf den Erfolg des Spiels scheinen diese Verfehlungen aber nicht zu haben. EA berichtet trotz aller Fehler von einer Steigerung der Spieleranzahl gegenüber FIFA 23.