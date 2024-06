FC 24 und EM-Modus bald kostenlos im Xbox Game Pass Ultimate

Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate und des PC Game Pass können FC 24 via EA Play bald kostenlos spielen. Die Fußball-Simulation zieht passend zur EM in die Spiele-Services ein - wird sich das auf die Server auswirken?

Auf die Server von FC 24 kommt noch mehr Belastung zu: Der Fußball-Titel von EA SPORTS wird ab dem 25. Juni kostenlos im Xbox Game Pass Ultimate und im PC Game Pass - jeweils via EA Play - enthalten sein. Das betrifft auch den EM-Modus, den der Entwickler einige Tage vor Turnierstart implementiert und nach anfänglichen Fantasie-Kadernominierungen gerade noch rechtzeitigt angepasst hatte.

Infolge der Aufnahme von FC 24 ins PlayStation-Plus-Abo war es im Mai bereits vermehrt zu Verbindungsabbrüchen gekommen, was teils aber auch mit der damals laufenden TOTS-Promo in FUT zusammengehangen haben könnte. Trotzdem liegt die Befürchtung nahe, dass die derzeit schon regelmäßig fehleranfälligen Server erneut kollabieren könnten. Obwohl EA SPORTS deren Stabilität mit Title-Update 16 noch mal verbessert haben will.

Weiteres Spiele-Trio am Tag darauf

Gestern und heute wurden dem Abo-Service bereits das Survivial-Horror-Spiel Still Wakes the Deep und die Landwirtschafts-Simulation My Time at Sandrock hinzugefügt. Am 20. Juni wird die Auswahl um das Indie-Rollenspiel Keplerth erweitert. Auf EA SPORTS FC 24 folgt am 26. Juni die Inklusion des Jump 'n' Run SteamWorld Dig, von SteamWorld Dig 2 und des Action-Abenteuers Robin Hood - Sherwood Builders.

Der Xbox Game Pass Ultimate kostet 15 Euro im Monat, der PC Game Pass liegt bei zehn Euro. Beide Abos sind 14 Tage lang auch probehalber für nur einen Euro verfügbar. Ein kurzzeitiger Test-Abschluss könnte sich für Spieler, die ausschließlich die virtuelle Umsetzung der Europameisterschaft in FC 24 erleben wollen, durchaus lohnen. EA Play selbst ist jüngst teurer geworden und kostet seit Mai sechs Euro monatlich.