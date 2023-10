FC 24: Trading nach den ersten Wochen - darauf kommt es jetzt an!

FC 24 ist rund drei Wochen alt, es hat sich seit Release schon einiges verändert - auch beim Thema Trading. Welche Lehren können aus dem Auftakt gezogen werden? Jan Bergmann und Manuel Madl verraten es euch!

Die ersten Wochen von FC 24 liegen hinter uns, auf dem FUT-Transfermarkt hat sich seit Release viel getan. Um vollends erfolgreich in die Saison zu starten, sollte nun an manchen Ecken die Trading-Strategie angepasst werden. Was gilt es zu beachten? Und wo muss mit Vorsicht agiert werden?

Im neuen kicker eSport Talk werden Lehren aus der Anfangszeit gezogen und Veränderungen aufgezeigt. Anhand von praktischen Live-Trading-Beispielen zeigen wir euch, wie ihr eure Coins in FC 24 vermehren könnt - und für die kommenden Wochen und Monate optimal gerüstet seid.

"Buy low, sell high" - so wird's gemacht!

Dazu hat sich Host Jan Bergmann den perfekten Gast und Experten geladen: Manuel 'MM___TV' Madl ist Streamer, Content Creator und Top-Trader im Low-Budget-Segment. Er weiß, wie in Ultimate Team das Meiste aus geringem Kapital herausgeholt werden kann. "Buy low, sell high" - Madl hat sich auf das beliebte ÜV-Trading spezialisiert.

Das Duo wird zudem auf die neuesten Entwicklungen auf dem FUT-Transfermarkt eingehen. Welchen Einfluss haben die aktuellen und kommenden Promos auf die ideale Herangehensweise mit all ihren Spezialkarten? Eine Vielzahl hilfreicher Tipps und Tricks ist garantiert!

Und ihr könnt nicht nur zuschauen: Teilt eure Eindrücke und Learnings im Chat, stellt den Experten eure Fragen! Schaltet ein, seid dabei und saugt all das Trading-Wissen der beiden auf! Heute ab 19.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

Der Streamplan für Oktober - wann läuft was? kicker eSport

Podcast Fortnite-Maps bald ab 18? EA SPORTS FC 24 nur Glücksspiel? In /gg Folge 31 sprechen wir über Altersfreigaben von Custom-Maps in Fortnite, das Debakel zum Start von FC Pro und den Wert oder nicht Wert der Zusatzinhalte zu EA SPORTS FC 24. alle Folgen