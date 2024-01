FC 24: TOTY-Prediction - Bellingham, Haaland und ein DFB-Keeper

Sturm: Kylian Mbappé - Paris St. Germain

Mit 29 Treffern wurde Kylian Mbappé 2022/23 Torschützenkönig der Ligue 1. Auch in der laufenden Saison führt er die Liste der treffsichersten Spieler im französischen Oberhaus an: 18 Mal traf er bereits in nur 16 Partien. Laut UEFA haben er und Harry Kane in Europa im vergangenen Jahr die meisten Treffer (52) überhaupt erzielt. kicker eSport