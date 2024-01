FC 24: TOTY auf einen Blick - alle Infos zur Highlight-Promo

Die prestigeträchtigste FUT-Promo der bisherigen Saison ist da: Die Teams of the Year stehen fest, die Spezialkarten sind in FC 24 - wir haben alle Infos.

Wir beantworten alle Fragen zum Team of the Year. EA SPORTS

Ein Overall-Rating von 96 genügte dem Winter-Wildcards-Objekt von Pelé noch kürzlich, um die bestbewertete Karte in FUT zu sein. Das hat sich nun geändert: Das TOTY hat Einzug in FC 24 gehalten. Die besten Spieler des vergangenen Kalenderjahres wurden mit herausragenden Spezialitems geehrt - der traditionelle 12. Mann steht noch aus.

Wie kam das TOTY zustande?

Auch für FC 24 überließ EA SPORTS die Auswahl der Spieler der Community. Dazu erstellte der Entwickler einen Kandidaten-Pool aus 85 Spielern - 14 von ihnen aus der Bundesliga.

Die zur Wahl stehenden Profis wurden für FC 24 wieder in Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm unterteilt. Ein 4-3-3 als Formation war vorgegeben, in dessen Rahmen die abstimmenden Fans ihre elf Favoriten verteilen durften.

Zu diesem Zweck hatte der Entwickler erneut eine Unterseite erstellt, über die alles abzuhandeln ist. Per Drag-and-Drop wurden die Mini-Karten der entsprechenden Spieler an die passende Stelle gezogen.

Was bringt das TOTY sonst noch?

Wie jede andere Promo beinhaltet das Team of the Year nicht nur Spezialkarten für die FUT-Packs. Sondern auch Objekte, die via Squad Building Challenge (SBC) oder Aufgaben erhältlich sind. Abgebildet sind Spieler, die es nicht ins TOTY geschafft haben - die "Honourable Mentions". Auch Flashback-Items erscheinen.

Zudem veröffentlicht EA SPORTS diverse TOTY Icons, die Spielern verliehen werden, die entweder in früheren Teams des Jahres aufgetaucht waren. Oder ihre Karriere-Höhepunkte noch vor der FUT-Ära hatten, aber für ihre damaligen Leistungen eine TOTY-Aufnahme verdient gehabt hätten.

Erstmals auch ein Frauen-TOTY

Erstmals in der FUT-Geschichte ließ EA SPORTS auch ein Team of the Year der Frauen wählen. Das bedeutet 24 statt der üblichen zwölf Spezialkarten - für die Damen gab es einen Pool aus 61 Kandidatinnen. Die Profispielerinnen waren mit FC 24 erstmals in Ultimate Team aufgenommen worden.

Überraschungen, Ausfälle und Crash

Die Bekanntgabe der TOTY-Nominierten hatte wie üblich Diskussionen innerhalb der FUT-Community ausgelöst. Manche Spieler hatten den Sprung ins Voting eher überraschend geschafft, einige große Namen mit großen Titeln fehlten. Darüber hinaus löste das Team of the Year massive technische Probleme in FC 24 aus.

12. Mann, 12. Frau und meiste Stimmen

EA SPORTS ließ kurz nach Veröffentlichung der beiden TOTY auch den 12. Mann sowie die 12. Frau wählen. Die jüngsten Leaks lassen auf Cristiano Ronaldo und DFB-Stürmerin Alexandra Popp schließen. Zudem teilte der Entwickler mit, welche drei Männer und Frauen prozentual die meisten Stimmen erhalten hatten.

