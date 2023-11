FC 24: Torjäger und Clasico-Held - Bellingham ist La-Liga-POTM

Jude Bellingham ist wie erwartet zum La-Liga-POTM im Oktober gewählt worden. Der neue Real-Star erhält eine FUT-Spezialkarte EA SPORTS FC 24 - die dazugehörige SBC fällt ziemlich teuer aus.

Die Nachspielzeit lief bereits, als Jude Bellingham seine Königlichen am vergangenen Samstag zum 2:1-Sieg im prestigeträchtigen Clasico gegen den FC Barcelona schoss. Da der Engländer in der 68. Minute schon den Ausgleich besorgt hatte, kann man mit Fug und Recht behaupten, er habe den Unterschied gemacht. Der immer noch erst 20-Jährige drückte dem Spitzenspiel seinen Stempel auf - wie schon der bisherigen Saison.

Denn es war bereits sein zweiter Doppelpack im Oktober: Auch beim 4:0 gegen CA Osasuna hatte er drei Wochen zuvor zweimal getroffen. Vier Tore in drei La-Liga-Partien verhalfen Bellingham letztlich auch zum Voting-Erfolg hinsichtlich des Spielers des Monats. In FC 24 wartet als Belohnung die neue POTM-Karte für den Ex-Dortmunder. Diese ist am Freitag in FUT veröffentlicht worden - und via SBC freizuschalten.

Teure SBC: Aus dem Stand auf die 5

Dafür müssen allerdings fünf Mannschaften eingetauscht werden - eine sogar mit 88er-Gesamtbewertung im Durchschnitt. FUTBIN beziffert den Gesamtwert der benötigten Objekte kurz nach Release auf mehr als 600.000 Coins für Konsolenspieler. Damit ist die Bellingham-SBC die bislang fünftteuerste Teambau-Herausforderung in EA SPORTS FC 24. Doch was bekommen die Spieler für diesen Aufwand?

Die POTM-Karte des Mittelfeldmanns mit ausgeprägtem Offensivdrang weist 88 Punkte als Overall-Rating auf - wie schon seine Trailblazers-Version. Gegenüber dieser fallen Pass (-1) und Schuss (-1) leicht ab, die Defensive (+1) ist besser. Skill-Moves und Weak Foot verfügen weiterhin über je vier Sterne. Als PlayStyle+ erhält das POTM-Item "Unerbittlich" statt "Technik". Passend dazu ist der stärkste Einzelwert die Ausdauer (95).