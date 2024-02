FC 24: Title-Update 9 schwächt Trivela-Schüsse

Die Trivela-Schüsse werden in EA SPORTS FC 24 durch Title-Update 9 deutlich abgeschwächt. Zunächst allerdings nur auf der PlayStation 4 und Xbox One.

20 Meter Torentfernung - Außenristschuss - Tor. In FC 24 sind die sogenannten Trivela-Abschlüsse meist von Erfolg gekrönt. Mit dem kommenden Patch könnte das aber künftig nicht mehr der Fall sein.

Denn der Publisher kündigte an, dass mit Title-Update 9 "die Effektivität von Außenristschüssen für Spieler mit oder ohne dem Trivela-PlayStyle sowie PlayStyle+ reduziert" wurde. Außerdem "moderat" verringert wurde die "Genauigkeit von Außenristschüssen", etwas mehr gesenkt wurde hingegen der "potenziell maximale Topspin, den der Ball bei einem Außenristschuss haben kann".

Doch nicht nur der Trivela erfährt Veränderungen. So soll mit dem nächsten Patch "die KI-Positionierung und Markierungsentscheidungen der Teamkollegen in Rückpass-Szenarien verbessert" werden. Aktualisiert würde zusätzlich dazu "die Spielerwahllogik bei Verwendung von sekundärem Halten".

Stabilitätsprobleme in FUT behoben - kleine Bug-Fixes in Spielekarriere

Geschichte sein sollen ebenfalls einige Probleme aus dem Karrieremodus. Hier kam es in der Spielerkarriere scheinbar zu doppelten Anfragen im Entscheidungs-Tab sowie Trainingsessions, in denen nicht der vom Nutzer kreierte Profi auf dem Platz stand. In der Managerkarriere hingegen konnten Jugendspieler den Lupfer-PlayStyle ohne die eigentlich erforderlichen Voraussetzungen haben.

Bezüglich Ultimate Team behebe Title-Update 9 ein "Stabilitätsproblem, das bei der Platzierung eines zuvor entwickelten Spielerobjekts in einem Evolutions-Slot auftreten konnte". Außerdem: "Einige Spielerobjekt-Raritäten könnten falsch angezeigt worden sein", was nun korrigiert sein soll. Genauso wie der Videoplayer im Nachrichtenmenü, welcher nicht auf Vollbild erweitert werden konnte, und die Pyrotechnik, die wohl "in seltenen Fällen in der Mitte des Spielfelds" erschien.

Erstmal nur die Old-Gen-Versionen betroffen

Des Weiteren gab es "Aktualisierungen an Werbebanden, Spielermodellen, Trophäen, Fangesängen, Trikots, Haaren, Ärmelsponsoren, Abzeichen, Stiefeln, Bällen, Starheads, Stadionthemen, VIP-Bereichen, Spielszenen und Tifos". Probleme "wie die falsche Positionierung der Verteidigungswand in einigen Set-Piece-Skill-Spielen und nicht korrekt platzierte Wände in der Übungsarena" seien behoben - ebenso "Fälle, in denen die Benutzeroberfläche nicht korrekt angezeigt wurde, und Stabilitätsprobleme bei Platzhaltertexten und -bilder".

Interessant ist, dass das Title-Update 9 in Kürze erst mal nur auf der PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Andere Plattformen sollen laut EA SPORTS "in naher Zukunft" folgen.