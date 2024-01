FC 24: Title-Update 8 stabilisiert die Flugbahn bei Lupfern

Neue Woche, neuer Patch? Dieser Rhythmus könnte in FC 24 aktuell zumindest vermutet werden. EA SPORTS fokussiert sich mit Title-Update 8 auf Anzeigefehler - und eine einzige Gameplay-Anpassung.

Das TOTY hatte FC 24 vor wenigen Tagen erst in die Knie gezwungen - das Spiel brach für einige Stunden auf allen Ebenen zusammen. EA SPORTS reagierte und behob die vielen gravierenden Fehler zügig. Trotzdem sieht der Entwickler wohl noch Nachholbedarf. Denn: Nur eine Woche nach Title-Update 7 veröffentlicht EA schon den nächsten Patch, der allerdings nur eine einzige Gameplay-Änderung bringt.

Aus den Patch Notes geht hervor, dass "die Konsistenz der Flugbahn des Balls bei erfolgreichen Lupfern" verbessert wird. Darüber hinaus widmet sich EA SPORTS vornehmlich Anzeigefehlern - in fast allen Modi. In Ultimate Team waren die "Hilfe"-Information, Squad-Foundation-Objekte und der "EA-Connect"-Button betroffen. Bei VOLTA hingegen wurde der Spielstand in seltenen Fällen nicht korrekt angepasst.

Karrieremodus zurück in den Patch Notes

Im Gegensatz zum siebten Patch berücksichtigt Title-Update 8 auch den Karrieremodus. In der Spieler-Bio wurden gelegentlich falsche Logos angezeigt. Zudem waren bei der Erstellung eines Klubs in der Manager-Karriere manche Trikots nicht verfügbar. Apropos Trikots: EA SPORTS hat visuelle Updates an einigen von ihnen vorgenommen - das gilt auch für diverse Embleme, Bälle und Gesichter im Spiel.

Außerdem hat der Publisher sich einem Fehler gewidmet, durch den sich Trainer außerhalb ihrer Coaching-Zone befanden. Abschließend wurden Platzhalter-Texte ersetzt, Farben auf der Spielstand-Anzeige angepasst und nicht näher definierte "Stabilitätsprobleme" behoben. Für PlayStation 4 und Xbox One steht Title-Update 8 schon zum Download bereit. Auf allen anderen Plattformen soll es in "naher Zukunft" so weit sein.