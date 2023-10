FC 24: Title-Update 2 soll FUT-Menü reparieren

Keine drei Tage ist der komplette Release von EA SPORTS FC 24 her, da steht bereits das zweite Title-Update bevor. Erneut liegt der Fokus auf Abstürzen, diesmal speziell in FUT.

Eigentlich ist das neue Menü in Football Ultimate Team (FUT) eine schicke und funktionale Modernisierung. Durch eine Schnellauswahl kann man binnen weniger Augenblicke durch die wichtigsten Punkte des Modus springen und spart viel Zeit - so zumindest die Theorie. In der Praxis sorgte die neue Funktion immer wieder dafür, dass das Spiel einfror und neu gestartet werden musste.

Unfertiger Eindruck bleibt

EA SPORTS will mit diesem Versäumnis nun Schluss machen und widmet sich der Problematik in dem zweiten Title-Update für FC 24. "Fälle diverser Stabilitätsprobleme" sollen damit korrigiert werden und der Vergangenheit angehören. Darunter auch explizit solche, "die Spieler in Ultimate-Team-Menüs erfahren haben".

Keine drei Tage nach komplettem Release ist das Title-Update bereits der zweite Fix für Verbindungs- und Stabilitätsprobleme. Schon während des Early Access hatte EA SPORTS ein erstes Title-Update mit identischem Fokus nachgereicht. Ein Umstand, der den unfertigen Eindruck untermalt, den FC 24 bisher hinterlässt.