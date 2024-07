FC 24: Title-Update 17 korrigiert Pack-Animationen in FUT

EA SPORTS kümmert sich mit Title-Update 17 noch mal um einige kleinere Fehler in FC 24 - darunter auch die Animationen beim Öffnen eines FUT-Packs. Im Karrieremodus kehrt ein Shortcut zurück.

Zum Release eines neuen FIFA- respektive FC-Titels widmen sich viele Content Creator mit fast schon wissenschaftlicher Akribie einem FUT-Aspekt: Wie erkennt man anhand der Animation schon beim Öffnen, welche Karten-Art ein Pack beherbergt? Die Unterscheidungen im visualisierten Prozess sind oftmals minimal, die Medienschaffenden müssen auf detaillierte Spurensuche gehen.

Umso ärgerlicher war es für einige FUT-Spieler in den vergangenen Wochen, dass die Animationen mitunter falsch ausgelöst wurden. Die gelernte Erwartungshaltung wurde gebrochen, was vielerorts Frust auslöste. Weil optische Ankündigung und tatsächlicher Pack-Inhalt nicht immer übereinstimmten.

Diesem Fehler widmet sich EA SPORTS mit Title-Update 17 für FC 24. "Einige Spieler-Item-Raritäten zeigten nicht immer die vorgesehenen Animationen zum Öffnen des Packs an", beschreibt der Entwickler das Problem, das gelöst werden soll. Der neue Patch sei "bald für alle Versionen des Spiels verfügbar".

Klub-Suche und Karriere-Shortcut

Die falschen Pack-Animationen sind aber nicht die einzige FUT-Baustelle, die mit Title-Update 17 geschlossen werden soll. Bei der Klub-Suche war es laut Publisher zuletzt teils zu "ungewollten Ergebnissen" gekommen - auch darum will sich EA SPORTS kümmern.

Für den Karrieremodus bleibt nur ein einziger Punkt im Patch: Der "Take Me There"-Shortcut wird bei einigen Agenten-Nachrichten und E-Mails zurückkehren. Darüber hinaus will EA SPORTS mal wieder nicht näher benannte Stabilitätsprobleme und fehlerhafte oder fehlende Ingame-Texte in den Griff bekommen.