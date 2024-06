FC 24: Title-Update 16 repariert FUT-Verträge für EM-Karten

EA SPORTS will FC 24 zur Europameisterschaft nochmals feinjustieren und hat Title-Update 16 veröffentlicht. Es geht vornehmlich um FUT: Im Fokus stehen Karten der EM-Promo Path to Glory.

Die neuen dynamischen Spezialobjekte sollen das EM-Fieber auch in Ultimate Team transportieren, sorgten zuletzt aber teils für Frust. Es konnte nämlich vorkommen, dass Verträge bei Leih-Karten der Path-to-Glory-Promo nicht angewandt wurden, obwohl sie bislang "null" Kontrakte hatten. Diesem Fehler hat sich EA SPORTS in Title-Update 16 angenommen. Er korrespondierte mit einem weiteren behobenen Problem, das dafür sorgte, dass bei Leihprofi-Itemboni "fälschlicherweise null Verträge angezeigt" wurden.

Apropos Boni: Diese wurden bei Squad Building Challenges (SBCs) nicht immer vollständig dargestellt, falls mehrere vorhanden waren. Darüber hinaus kam es zu einem Anzeigefehler der PlayStyle-Benutzeroberfläche, wenn sich dasselbe Spieler-Objekt zweimal auf dem Rasen befand. Aktive FUT-Evolutionen erhielten von EA SPORTS zudem eine Pause-Funktion. Insgesamt verzeichnet der Entwickler sieben Ultimate-Team-Punkte in den Patch Notes zu Title-Update 16 - Karrieremodus und Clubs werden deutlich weniger erwähnt.

Clubs-Spontanspiele nun vor Publikum

Im 11vs11-Format ist ein Tastenkonflikt behoben worden, der bei geöffnetem Clubs-Chat auftreten konnte. Außerdem fehlte in Spontanspielen laut EA SPORTS das Publikum. Im Karrieremodus wiederum wurde eine falsche Star-des-Tages-Trophäe ausgetauscht. Allgemein kümmerte sich der Entwickler um die üblichen Stabilitätsprobleme - etliche Spieler klagten in den sozialen Medien zuletzt über mangelnde Konnektivität in Online-Modi. Auch Platzhalter-Bilder will EA SPORTS einmal mehr entfernt haben.

Aktualisiert wurden traditionell diverse Bälle, Trikots, Schuhe, Wappen, Choreos, VIP-Bereiche, Stadionthemen und Pokale. Updates soll es aber auch für virtuelle Ebenbilder geben - darunter Gesichts-Accessoires und Tattoos. Der neue Patch steht seit Mittwochvormittag zum Download auf allen Plattformen zur Verfügung.

Title-Update 16 im Überblick

Ultimate Team

Problembehebungen:

- Es konnte vorkommen, dass Verträge bei Path-to-Glory-Zeitleihprofi-Items zur UEFA EURO 2024 nicht eingesetzt wurden, wenn sie null Verträge hatten.

- Bei Leihprofi-Itemboni wurden fälschlicherweise null Verträge angezeigt.

- Bei SBCs mit mehreren Boni wurde nicht immer die gesamte Bonusliste angezeigt.

- Wenn sich dasselbe Profi-Item zweimal auf dem Rasen befand, fehlten die PlayStyle-Benutzeroberflächen-Anzeigen.

- Bei manche Vereinshymnen wurden falsche Lieder abgespielt.

- Auf dem Profileistungs-Bildschirm des gegnerischen Teams wurde gelegentlich eine Basis-Version des Profi-Items angezeigt.

- Eine Pause-Funktion für eine aktive Evolution wurde hinzugefügt.

Clubs

Problembehebungen:

- Ein Tastenkonflikt wurde behoben, der bei geöffnetem Clubs-Chat auftreten konnte.

- In Spontanspielen fehlte das Publikum.

Karrieremodus

Problembehebung:

- Gelegentlich wurde eine falsche Star-des-Tages-Trophäe angezeigt.

Allgemein, Audio und Grafik

Problembehebungen:

- Es wurden Stabilitätsprobleme behoben, die gelegentlich auftreten konnten.

- Es wurden Fälle korrigiert, in den Platzhalter-Bilder angezeigt wurden.

- Es wurden Fälle korrigiert, in denen Texte und Bilder falsch ausgerichtet waren.

- Es wurden mehrere Benutzeroberflächen-Elemente und Tasteninfos korrigiert, die nicht wie vorgesehen angezeigt wurden und funktionierten.

Änderungen:

- Es wurden einige Trikots, Bälle, Schuhe, Choreos, Wappen, VIP-Bereiche, Stadionthemen, Spielfeldtrophäen, Gesichts-Accessoires, Tattoos und Spieler-Gesichter aktualisiert.

- Die Liste der Lieblingsvereine wurde aktualisiert.