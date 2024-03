FC 24: Title Update 10 mit wenigen Änderungen

Mit dem neuesten Title Update behebt EA SPORTS einige kleine Fehler. Darunter: Die Schuss- und Passfinten, die nicht immer korrekt durchzuführen waren.

Es waren zuletzt weitreichende Änderungen. Mit dem Title Update 9 schwächte EA SPORTS nicht nur die in der Regel erfolgsversprechenden Trivela-Abschlüsse, sondern verbesserte auch die KI-Verteidigung bei Cutback-Szenarien. Letztgenanntes wurde übrigens anfangs angekündigt, dann in den Patch-Logs gelöscht, letztendlich aber doch veröffentlicht.

Die große Frage daher, ob Title Update 10 erneut Änderungen daran vornimmt oder andere Gameplay-Elemente überarbeitet? Die schlichte Antwort: Nein. Der neueste Patch ist lediglich an minimale Bugs und Update-Notwendigkeiten addressiert.

Schuss- und Passfinte als Gameplay-Fix

Letzteres betrifft die Sparte Visuelles. So werden "einige Spielermodelle, Trikots, Logos und Bälle" aktualisiert. Bei den Fehlern gäbe es sowohl einen in Ultimate Team (UT) als auch im Gameplay, welcher behoben werden soll. In UT sei es vorgekommen, dass "in manchen Fällen Partien zu ungewollten Zeitpunkten pausiert wurden". Beim Gameplay handele es sich um ein Problem, wonach ein Schuss- und Passabbruch nicht wie gewünscht durchgeführt werden konnte.

Außerdem sollen weitere Fehler der Geschichte angehören. Beispielsweise, dass die Kopfanpassungen von erstellten Spielern "in einigen bestimmten Fällen zurückgesetzt werden" oder weibliche Spieler "nicht immer den vorgesehenen Teams zugewiesen werden" konnten. Darüber hinaus seien "einige Fälle von Platzhaltertext sowie Stabilitätsprobleme" behoben.

Das Title Update 10 sei laut EA SPORTS bereits veröffentlicht und für die PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S sowie den PC und Nintendo Switch verfügbar.