FC 24: Thunderstruck-Icons - Bomber, König, Magier

Johan Cruyff - MS - Ajax Amsterdam - 94 GES

"König Johan" prägte den Fußball als Spieler und Trainer wie kaum ein Zweiter. Mit Ajax Amsterdam dominierte er Europa in den frühen 1970er-Jahren. Findet Ajax zurück in die Erfolgsspur, stehen Cruyffs Objekt in FC 24 noch Upgrades ins Haus. kicker eSport/EA SPORTS