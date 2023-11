FC 24 Thunderstruck: Bundesliga-Trio Teil des Black Friday

Juan Cuadrado - RM - Inter Mailand - 85 GES

Dass es zukünftig ein Upgrade für Juan Cuadrado gibt, scheint derzeit sehr wahrscheinlich. In der Serie A ist Inter Mailand Tabellenführer. Allerdings steht am Wochenende eine große Herausforderung an. Dann geht es gegen den Zweiten, Juventus Turin. Die haben zuletzt fünf Spiele am Stück gewonnen. Inter Mailand derer vier. kicker eSport/EA SPORTS