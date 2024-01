FC 24: Taktische Visionen - fehlerfrei in den Karrieremodus starten

Ihr wollt im neuen Jahr erfolgreich in den Karrieremodus von FC 24 einsteigen? Dann nutzt die taktischen Visionen! Sind diese als Hilfe für Einsteiger zu sehen, bieten sie auch einige Fettnäpfchen - worauf ist zu achten?

Tiki-Taka à la Pep Guardiola, Forechecking im Stil von Jürgen Klopp: Mittlerweile ikonische Spielweisen, die ihr im Karrieremodus von FC 24 auch als Späteinsteiger im neuen Jahr noch umsetzen könnt. Endlich? Nicht ganz. Denn die taktischen Visionen eröffnen, wie in unserem Karrieremodus-Test zum Release schon erläutert, grundsätzlich kein neues Feld. Alle Einstellungen zur Verhaltensweise auf dem Platz sind gleich.

Viel mehr ist es eine Voreinstellung, die vor allem Neulingen oder taktisch weniger versierten Spielern helfen soll. Doch die Neuerungen eröffnen gerade dieser Spielerschaft auch einige Fettnäpfchen. Wir zeigen euch, wie ihr diese umgeht.

Vorher wissen, was die Mannschaft kann

Die erste Hürde wartet schon, nachdem ihr einen Trainer erstellt oder einen der authentischen Übungsleiter ausgewählt habt. Denn dann könnt ihr bereits euer Taktikkonzept festlegen und im zweiten Schritt weitere Coaches einstellen. Das Kriterium schlechthin bei der Auswahl der Spielweise ist der Kader. Möchte ich Forechecking spielen, brauche ich Spieler mit unter anderem hoher Ausdauer. Verfügt die Mannschaft über solche Akteure? Eine Frage, die ihr - einmal im Auswahlmenü angekommen - nicht mehr beantworten könnt.

Daher ist es ratsam, das ganze Prozedere später anzugehen oder sich den Kader im Vorfeld über den Anstoßmodus und andere Quellen genau anzusehen. Auch wenn EA SPORTS selbst bestimmte Attribute als wichtig deklariert, kommen weitere Faktoren dazu, durch die ihr über den Tellerrand hinaus schauen solltet.

Wie bereits beschrieben unterläuft dem Publisher von FC 24 beim "Gegenpressing" ein Fehler. Handelt es sich dabei doch eher um das Verhalten nach Ballverlust. Das allgemein frühe Stören des gegnerischen Angriffs wird als Angriffspressing oder Forechecking bezeichnet. Mit diesem Fauxpas nimmt EA SPORTS euch aber zwei Entscheidungen ab. Nämlich: Wie ihr offensiv und defensiv agieren müsst. Pressing nach Ballverlust sowie schneller Aufbau sind an die taktische Vision gekoppelt.

Anders sieht das zum Beispiel beim Flügelspiel aus. Hier könnt ihr frei entscheiden, ob eure Mannschaft nach einem Ballverlust ins Gegenpressing geht oder sich fallen lässt. Ob das Team schnell nach vorne spielt oder lange Bälle in Richtung des Strafraums schlägt. Das hat Einfluss auf die Attribute, die eure Spieler mitbringen müssen. Deshalb: Macht euch im Vorfeld genau Gedanken, was ihr umsetzen wollt und welche Attribute die Akteure mitbringen müssen.

Nicht blind dem Scout vertrauen

Habt ihr ein Grundgerüst des Kaders stehen, müsst aber eine oder zwei Positionen neu besetzen, geht es auf Einkaufstour. Entweder ihr sucht die Spieler selbst oder schickt den Scout auf die Reise. Dort wollte EA SPORTS euch eine nützliche Einstellung mitgeben. Denn eure taktische Vision kann der Scout in seiner Suche berücksichtigen.

Allerdings ist dieses Feature mehr als schleierhaft. Im Deep Dive vor Veröffentlichung des Spiels schrieb der Publisher bereits, dass Akteure ausgesucht werden, die in für die gewählte Spielform wichtigen Attributen "gut" sind. Was genau unter "gut" zu verstehen ist, bleibt aber offen. Gut in Relation zur Gesamtbewertung? Gut in Form einer bestimmten Skala? Wirklich aufgelöst wurde das bislang nicht.

Außerdem bleiben die bereits geschilderten speziellen Anforderungen - je nach Konzept. Zwar könnt ihr die Suchparameter als Unterstützung nehmen, solltet aber trotzdem noch mal genau hinschauen. Leider ist eine spezifische Suche nach Attributen wie etwa im Football Manager nicht möglich.

Spieler individuell trainieren

Keine mühseligen Skill-Spiele mehr, stattdessen nur noch die Belastung steuern. Das Training hat sich in FC 24 verändert und ist nicht nur deutlich angenehmer, sondern auch tiefgehender. Behaltet den Trainingsplan ständig im Blick, um eine gute Balance zwischen Fitness, aber auch Bissigkeit zu schaffen. Im schlimmsten Fall habt ihr nach einer englischen Woche Spieler, die komplett ausgelaugt sind. Auch die taktischen Visionen beeinflussen die Verfassung. Denn Akteure, die ständig pressen, verlieren mehr Ausdauer und sollten unter der Woche eher auf Regeneration setzen.

Außerdem könnt ihr eure Schützlinge nicht nur auf andere Positionen umschulen, sondern auch bestimmte Attribute in den Fokus nehmen. Das solltet ihr mit eurem Konzept auf dem Rasen kombinieren und daher nicht nur auf die ausgeglichene Förderung setzen.

Und zu guter Letzt: Verändert nicht Woche für Woche eure Spielweise. Das hat direkt zwar keine Auswirkungen auf die Moral eurer Spieler - aber indirekt. Stellt ihr zum Beispiel von Tiki-Taka auf Kick and Rush um, müsst ihr eventuell Stammspieler auf die Bank setzen, da diese den Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Das kann für Zündstoff sorgen. Außerdem hat es Konsequenzen für eure Trainer im Mitarbeiterstab.