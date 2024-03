FC 24: So holt ihr abgestoßene FUT-Spieler zurück

Untauschbare Items nehmen in EA SPORTS FC Überhand. Habt ihr keine Verwendung für doppelte Ausführungen, bleibt oft nur das Abstoßen. Mit einem Trick könnt ihr euch einige der Items jedoch zurückholen.

Retter in der Not: Per Begleit-Apps könnt ihr abgestoßene Items zurückholen. kicker eSport/EA SPORTS

Geld mag vielleicht nicht alles sein oder glücklich machen, wohl aber bringt es eine gewisse Freiheit und Sorglosigkeit mit sich. So auch in Ultimate Team, das in FC 24 erneut das Zugpferd der Fußballsimulation von EA SPORTS ist. Um in dem Sammelkarten-Modus an Münzen zu kommen, könnt ihr Aufgaben absolvieren, Belohnungen erspielen oder Spieler veräußern. Bei letzterem habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr bietet einen Profi auf dem Transfermarkt an, oder ihr wählt den Schnellverkauf, für den ihr postwendend ein paar Coins erhaltet.

Wenn der Schnellverkauf zur Zwickmühle wird

Eben dieser Schnellverkauf, umgangssprachlich Abstoßen genannt, ist jedoch schnell versehentlich geklickt. Das kann ärgerlich enden, wenn ein Item auf dem Transfermarkt mehr eingebracht hätte. Genauso kann es bei "untauschbaren" Karten, die nicht auf dem Transfermarkt verkauft werden können, zu unschönen Zwickmühlen kommen. Beispielsweise, wenn ihr ein hochbewertetes Duplikat zieht, dafür aber gerade keine Verwendung habt.

Schnellverkauf-Wiederherstellung in FC 24: Meldet euch mit eurem EA Account in der Web App oder der Companion App an

Öffnet euren FUT-Verein

Klickt auf "Schnellverkauf-Widerherstellungen/Quick Sell Recovery"

Wählt bis zu fünf Items aus, die ihr zurückhaben wollt

Es gibt fünf Wiederherstellungen, die alle 30 Tage wieder verfügbar sind

EA SPORTS bewahrt eure Items sechs Tage vor dem virtuellen Nirvana

Schließlich können keine weiteren Packs geöffnet werden, solang ihr ein doppeltes Item nicht auf die eine oder andere Weise entsorgt habt. Stoßt ihr die Karte deshalb ab, scheint jedoch das potenzielle Futter für Squadbuilding Challenges (SBCs) verloren - ist es aber nicht. Zumindest noch nicht vollständig.

Begleit-Apps als Retter in der Not

Seit FIFA 20 gibt es in Ultimate Team nämlich die Wiederherstellung von Schnellverkäufen. Diese Funktion erlaubt es euch, eine limitierte Anzahl abgestoßener Karten während einer gewissen Zeitspanne wieder in euren Verein zu befördern. Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, müsst ihr euch mit eurem EA-Account in der Web App oder der Companion App anmelden. Die ist in diversen App-Stores verfügbar. In dieser öffnet ihr anschließend euren Verein und findet dort den Menüpunkt "Schnellverkauf-Wiederherstellungen".

Zu beachten ist dabei, dass ihr nur fünf Wiederherstellungen zur Verfügung habt. Sobald ihr die erste davon verwendet, dauert es 30 Tage, bis alle fünf Wiederherstellungen erneut einsatzbereit sind. Verbraucht ihr also vier Stück an einem Tag, habt ihr für die folgenden 29 Tage nur noch eine Wiederherstellung übrig.

Dieser Umstand ist deswegen so wichtig, weil EA SPORTS eure abgestoßenen Items nur für sechs Tage vor dem virtuellen Nirvana bewahrt. Öffnet ihr also an einem Mittwoch die Schnellverkauf-Wiederherstellung, werden euch abgestoßene Items bis inklusive dem vorherigen Donnerstag angezeigt. Wägt also stets gut ab, ob und wann ihr die Wiederherstellungen verwendet.