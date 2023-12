FC 24: Sind aller guten Dinge drei? Kane wieder POTM-Kandidat

Harry Kane ist zum dritten Mal in Folge für die Wahl zum Bundesliga-POTM nominiert - die Konkurrenz ist allerdings erneut stark. Sichert sich der Bayern-Angreifer diesmal die Spezialkarte für FC 24?

Sechs Tore in drei Partien: Harry Kane hat einmal mehr einen herausragenden Monat in der Bundesliga hinter sich. Mit inzwischen 18 Treffern und fünf Vorlagen führt der Engländer sowohl die Torschützen- als auch die Scorerliste an. Folgerichtig ist er für die Wahl zum Spieler des Monats nominiert - zum dritten Mal in Folge. Zuletzt hat der Bayern-Stürmer bei der Community stets den Kürzeren gezogen. Liegt es an der mangelnden Geschwindigkeit seines Alter Egos in FUT?

Kanes Goldkarte weist in Ultimate Team lediglich 69 Tempo-Punkte auf. Selbst sein zweites TOTW-Objekt kommt auf nur 72. Ein echter Grund, ihm die Stimme zu verweigern, dürfte das aber nicht sein. Serhou Guirassy gewann im September - seine Goldkarte verfügt sogar nur über 65 Tempo-Zähler. Florian Wirtz wurde von der Community im Oktober vorgezogen. Der Leverkusener fällt virtuell mit 74 Punkten nur wenig schneller aus als Kane.

Leverkusens Flügelzange und EM-Träumer Undav

Entsprechend könnte es eher an der jeweils starken Konkurrenz liegen, die der Angreifer in den Votings hatte. Das ändert sich auch für November nicht: Teamkollege Leroy Sané bereitete vier Treffer in drei Spielen vor - und wartet noch auf seine allererste Spezialkarte in FUT 24. Leverkusens Alejandro Grimaldo (vier Tore, eine Vorlage) steht ebenso zur Wahl wie sein Bayer-Pendant auf dem Flügel: Jeremie Frimpong (ein Tor).

Xavi Simons von RB Leipzig traf und assistierte je einmal im November. Abschließend wäre da noch der Stuttgarter Deniz Undav, der von der EM 2024 träumt - und im März von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen werden könnte. Der neue Sturmpartner von Guirassy erzielte im Vormonat drei Bundesliga-Treffer. Ein Kandidatenfeld ohne klaren Favoriten.

Was für Kane bedeuten könnte, dass er den POTM-Titel auch im dritten Anlauf verpasst. Sollte der 30-Jährige allerdings doch genug Stimmen erhalten, könnte seine Spezialkarte für FUT großartig ausfallen. Würde sich EA SPORTS am Tempo-Upgrade von Guirassy als POTM (+18) orientieren, brächte das neue Objekt wohl alles mit, was einen herausragenden virtuellen Stürmer in FC 24 und Ultimate Team auszeichnet.