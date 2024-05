FC 24: Server-Wartung zur Unzeit - EA SPORTS erntet noch mehr Kritik

EA SPORTS reagiert auf die anhaltenden Server-Probleme der letzten Tage und führt derzeit eine Wartung in FC 24 durch. Das Timing sorgte allerdings für neuen Ärger innerhalb der FUT-Community.

Die Gründe für die massiven Server-Probleme der vergangenen Tage sind mehrschichtig: Auf der einen Seite die verbesserten Rewards während der TOTS-Promo, auf der anderen Seite die zusätzliche Spielerschaft durch die kostenlose Inklusion von FC 24 in PlayStation Plus. Nun geht EA SPORTS gegen die vielen Verbindungsabbrüche vor und hat am Mittwochmorgen eine Wartung in FC 24 gestartet, die noch bis 14 Uhr anhalten soll - FUT-Fans waren über das Timing wenig erfreut.

Um 6 Uhr kündigte der Entwickler den Beginn der Arbeiten für 8 Uhr an - die Downtime der Match Creation begann jedoch schon um 7.30 Uhr. Der Haken an der Sache: FUT Champions, die sogenannte Weekend League, war da noch nicht beendet. Die dieswöchige Ausgabe lief erst um 9 Uhr ab. EA SPORTS kürzte den Wettbewerb somit um anderthalb Stunden. Schnell versammelten sich unter dem X-Post zur Wartung Stimmen von Spielern, denen der Abschluss vermiest wurde.

Großer Kontrast zum Kartensegen für schnelle Spieler

"Ich hatte noch ein Spiel offen und musste nur noch einmal gewinnen, um elf Siege zu holen. Das nervt", kommentierte der Nutzer 'A7sats'. Die FUT-Champions-Rewards werden beim Erreichen der Marke von elf Siegen deutlich besser. "Leute, die die Weekend League früh abschließen, bekommen Mbappé, Dembelé und Zaire-Emery. Aber wer die Weekend League spät absolviert, wird unterbrochen? Das ist wirklich wild, EA", meinte User 'LouisUridel' in Bezug auf den FUT-Eklat vom Wochenende.

Einige X-Accounts hinterfragten, warum EA SPORTS die Wartung nicht einfach zwei Stunden später durchführt. Andere störten sich an der kurzfristigen Ankündigung, die für zusätzliche Zeitnot bei vielen Spielern sorgte. Es ist schon bemerkenswert, dass der Entwickler zurzeit selbst mit mutmaßlich gut gemeinten Reparaturversuchen ins verbale Kreuzfeuer gerät. Zuletzt wurden sogar Boykott-Aufrufe laut, #boycottEA findet sich auch unter dem jüngsten X-Post.