FC 24: RTTK-Team 2 - Bayern- und BVB-Exen an der Rating-Spitze

FC 24: Zweites RTTK-Team in FUT

Die Road to the Knockouts in FUT von FC 24 geht in die nächste Runde - respektive ins nächste Team. Die neuen Spezialkarten können sich durch zwei Siege in der europäischen Gruppenphase sowie den Einzug in die erste K.-o.-Runde je ein Upgrade verdienen. An der Rating-Spitze der neuen Auswahl versammeln sich Ex-FCB- und Ex-BVB-Spieler. kicker eSport/EA SPORTS