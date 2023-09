FC 24: RTTK-Karten schon in FUT - Fehlstart für europäische Promo

Zum vollständigen Release von EA SPORTS FC 24 war der Entwickler wohl zu voreilig. Karten der Promo Road to the Knockouts (RTTK) sind bereits in Football Ultimate Team (FUT) - Stunden vor dem Plan.

Um Mitternacht brach er an: der weltweite Release-Tag für FC 24. Passend dazu überraschte EA SPORTS die FUT-Community - wohl versehentlich - mit neuen Inhalten. Denn Karten der kommenden RTTK-Promo waren am frühen Freitag schon einzusehen und sogar erhältlich. Der Publisher machte einige Objekte offenbar über den Draft verfügbar. Via Dreamsquad sind sogar alle zu betrachten. Dabei sollte das erste Team erst um 19 Uhr veröffentlicht werden.

Schnell mehrten sich die Berichte in den sozialen Medien. Konrad Laimer vom FC Bayern München war beispielsweise als UCL-Live-Karte auf Screenshots zu sehen. Darüber hinaus auch Dodo von der AC Florenz und Deiver Machado vom RC Lens. Aus den Packs sollten sie in FUT allerdings noch nicht zu ziehen sein. Zuletzt hatte EA SPORTS einen vergleichbaren Fehlstart zum TOTS in FIFA 23 hingelegt, auch ein königlicher Future Star war zu schnell.

RTTK bringt Upgrades - und weitere Bundesliga-Objekte?

Bei der Road to the Knockouts handelt es sich traditionell um ein dynamisches Event. Die Spezialkarten können anhand der realen Leistungen der jeweiligen Mannschaften in den europäischen Wettbewerben im Rating steigen. Durch den Publisher selbst waren bereits Objekte für Erling Haaland von Manchester City, Rodrigo de Paul von Atletico Madrid und Giovanni Reyna von Borussia Dortmund angekündigt worden.

Je einen Extra-Punkt auf die Gesamtbewertung erhalten die RTTK-Items für zwei Siege in der Gruppenphase und den Einzug in die erste K.-o.-Runde. Außer den Profis aus der Champions League werden Spieler aus der Europa und der Conference League abgebildet. Aus deutscher Sicht sollen auch Leonardo Bonucci von Union Berlin, Lois Openda von RB Leipzig und Svenja Huth von den Frauen des VfL Wolfsburg dabei sein.