FC 24: Road to the Knockouts - Eiserner Italiener und Sturm-Giganten

FC 24: Team 1 von Road to the Knockouts

EA SPORTS hat sich zur ersten nicht allein dem Werbezweck dienenden FUT-Promo in FC 24 nicht lumpen lassen. Die neuen RTTK-Karten haben teils starke Upgrades erhalten - und damit könnte es noch weitergehen. Schließlich gewinnen alle Objekte bei zwei Siegen in der weiteren Gruppenphase und dem Einzug in die K.-o.-Phase noch mal je einen Punkt aufs Overall-Rating. kicker eSport/EA SPORTS