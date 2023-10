FC 24: Rekord-Stürmer Guirassy ist Bundesliga-POTM

Serhou Guirassy ist zum Spieler des Monats September in der Bundesliga gewählt worden. Für EA SPORTS FC 24 bedeutet das: eine POTM-Spezialkarte in FUT. Der VfB-Angreifer hat sich gegen große Namen durchgesetzt.

Harry Kane, Leroy Sané, Victor Boniface, Alejandro Grimaldo - der Nominierten-Pool für die Wahl zum Bundesliga-POTM im September las sich schon beinahe wie das halbe Team of the Season (TOTS). Durchgesetzt hat sich im Voting der (sportliche) Favorit: Serhou Guirassy. Der Guineer hat mit 13 Treffern an den ersten sieben Spieltagen einen neuen Rekord aufgestellt. Sieben dieser Tore entfielen auf den Vormonat, zudem bereitete er einmal vor.

Kein Wunder also, dass die Community sich für den Stuttgarter Angreifer entschied. Obgleich Kane, Sané & Co. wohl die stärkeren POTM-Karten für FUT 24 erhalten hätten. Doch auch das neue Spezialobjekt für Guirassy kann sich sehen lassen: Im Vergleich zu seinem Gold-Item wurde das Overall-Rating um sieben Punkte auf 84 erhöht. Damit liegt die neue POTM-Version in dieser Hinsicht gleichauf mit der Trailblazers-Variante, die am Freitag erschien.

POTM trumpft Trailblazer knapp

Auf den ersten Blick fällt POTM-Guirassy allerdings etwas besser aus: Physis (87) und Pass (79) sind um einen Punkt höher als auf der Trailblazers-Karte. Zudem ist das neuere Objekt mit dem PlayStyle "Powerschuss" ausgestattet worden. Unter den Einzelwerten stechen Sprungkraft (96), Schusskraft (93), Stärke (92), Kopfball-Präzision (91), Stellungsspiel (91) und Elfmeter (90) hervor. Auch der Weak Foot ist verbessert worden, er weist für das POTM-Item vier Sterne auf.

Guirassys Spezialkarte kann bis zum 19. November über eine Squad Building Challenge (SBC) freigeschaltet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich kurz nach Release laut FutBin auf knapp 20.000 Münzen an den Konsolen - insofern alle erforderlichen Items gekauft werden. Ein Team muss im Rahmen der SBC eingetauscht werden. EA SPORTS verlangt ein Mannschaftsrating von mindestens 84, ein Objekt mit mindestens 86er-OVR und einen Bundesliga-Profi.