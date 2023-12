FC 24 Pro Open: 'Tekkz' startet denkbar schlecht in Gruppe D

Kurz vor Weihnachten wurde bei den FC 24 Pro Open die letzten Begegnungen ausgetragen. In Gruppe D konnte sich Urgestein Donovan 'Tekkz' Hunt nicht selbst beschenken.

Noch ist das Weiterkommen möglich, die Hürde aber groß. FIFA via Getty Images

Die FC 24 Pro Open haben um den ein oder anderen großen Namen schon für Überraschungen gesorgt. Ob Weltmeister Manuel 'ManuelBachoore' Bachoore, Vize-Weltmeister Mark 'Mark11' Zakhary oder jetzt auch eFootball-Urgestein Donovan 'Tekkz' Hunt. Sie alle sind denkbar schlecht in das Turnier gestartet. Der Qualifikationsplatz für die Weltmeisterschaft rückt für die drei in weite Ferne.

Keinen einzigen Sieg konnte der Brite einfahren, lediglich 'The1OS' konnte Hunt einen Punkt abringen. Ansonsten setzte es für den Briten Niederlagen - vom Ergebnis her teils deutlich. So beispielsweise im Duell mit Julien 'Fouma' Perbal, das 6:2 für den Franzosen ausging. Auch im an das Spiel gegen 'Tekkz' folgende Duell triumphierte Perbal torreich - 6:1 hieß es nach 90 Ingame-Minuten gegen 'The1OS'. Nicht ganz unwichtig für den Profi des FC Lorient, denn mit Francesco 'Obrun2002' Tagliafico ist er punktgleich, steht aber dank des besseren Torverhältnisses auf dem zweiten Platz. Der berechtigt nicht nur zur Finalrunde der FC 24 Open, sondern auch zur Weltmeisterschaft.

Die rückt für 'Tekkz' erstmal in weite Ferne. Ganz aussichtslos ist die Ausgangslage allerdings nicht. 12 Punkte werden im Januar nochmal vergeben, sechs Punkte Abstand sind es zu 'Fouma', acht Punkte zu Tabellenführer Levi 'LevideWeerd' de Weerd. Dafür braucht es einerseits eine Leistungssteigerung Hunts, andererseits auch Schützenhilfe.

Mal gute, mal mittlere Aussichten bei den Deutschen

Aus deutscher Sicht gab es in der Hinrunde der FC 24 Pro Open gemischte Gefühle. Während Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin als Zweiter der Gruppe A - punktgleich mit dem Ersten - in die zweite Hälfte geht, muss Lukas 'lukas_official11' Wolff in eben jener Gruppe aufholen. Sieben Punkte sind zwischen ihm und Gültekin.

Der Leverkusener Sean 'seanldw' Landwehr hat ebenfalls etwas aufzuholen, doch zu etwas besseren Vorzeichen. Er steht auf dem dritten Rang - fünf Punkte sind es auf Platz zwei. Die Rückrunde beginnt mit Gruppe A am 8. Januar.