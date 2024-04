FC 24: Premier League TOTS sorgt für Verwirrung

Das TOTS-Fieber in FC 24 ist ausgebrochen. Vor dem Start des Premier-League-Teams sorgen einige Ausrutscher von EA SPORTS jedoch für Verwirrung. kicker eSport klärt auf.

Wenn sich am Freitagabend um 19 Uhr deutscher Zeit der Vorhang öffnet, dürften zahlreiche FC-24-Spieler unter Höchstspannung Ultimate Team fluten. Schließlich steht das Team of the Season (TOTS) der Premier League in den Startlöchern. Die vielleicht beste Auswahl, ziemlich sicher aber eine der prestigeträchtigsten Mannschaften der Promo - deren Release von EA SPORTS zwischenzeitlich fälschlicherweise um 24 Stunden vorverlegt wurde.

Ladebildschirm verlädt FC-Community

Zumindest behauptete ein Ladebildschirm vor dem Öffnen von Ultimate Team am Mittwoch, dass das TOTS aus Premier und Women's Super League sowie die Auswahl an gemischten TOTS-Items aus kleineren Ligen bereits in weniger als 24 Stunden erscheinen würden. Kurzzeitig glaubten daher einige Spieler, die neuen Event-Karten würden bereits am Donnerstag ihre Premiere feiern.

Gestützt wurde die Annahme von einem ähnlichen Wackler hinsichtlich FUT Champs. Die "Weekend League" war unlängst verlängert worden und konnte am ersten TOTS-Wochenende bis Mittwochmorgen gespielt werden. Der Beginn hingegen - jeweils am Freitag - blieb hinsichtlich des Tages unverändert. Allerdings ließ eine Mitteilung des Entwicklers vermuten, dass der Champs-Start im Gleichschritt mit dem verfrühten TOTS-Release bereits am Donnerstag geplant sein könnte. In einer Tabelle der anstehenden Promo-Teams und Weekend Leagues listete EA SPORTS online den 25. April als "Champs Start Date".

FUT Champs und TOTS halten Rhythmus aufrecht

Doch das ist nicht der Fall. Wie EA SPORTS kicker eSport offiziell im Voraus mitteilte und später auf der hauseigenen Website vermeldete, bleibt der bekannte und etablierte Freitagsturnus erhalten. So sollen am 26. April die Auswahlen der Premier League, Women's Super League und des Liga-Mix erscheinen. In der Folgewoche liegt der Fokus auf der Bundesliga der Männer und Frauen, ehe es jeweils im Doppelpack mit Ligue 1 und D1 Arkema, La Liga und Liga F sowie der Serie A und NWSL weitergeht. Den Abschluss macht wie gewohnt das Ultimate TOTS mit einem Best-of der vorherigen Teams. Dieses soll am 31. Mai erscheinen.

Beim fälschlicherweise vorgezogenen Start der Weekend League handelte es sich derweil wohl lediglich um einen Tippfehler. Öffnete man in Ultimate Team das FUT-Champs-Menü, wurde bereits während der Ereignisse am Mittwoch auf den korrekten Starttermin verwiesen. "In zwei Tagen", also am Freitag, sei der Wettbewerb verfügbar.

Missgeschick korrigiert: Champs-Belohnungen bleiben bestehen

Vorbei war die TOTS-Verwirrung damit aber noch nicht. Denn auch die Belohnungen für FUT Champs hinterließen zwischenzeitlich Fragezeichen bei einigen Spielern. So stieg mit besseren Ergebnissen zwar die Anzahl an Spielerwahlen aus dem jeweils verfügbaren TOTS, die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten wurde jedoch geringer. Während man für 11 Siege also beispielsweise 2 Spielerwahlen aus jeweils 5 TOTS-Items erhalten sollte, warteten für 19 Siege drei Spielerwahlen aus jeweils lediglich drei Karten.

Diesmal schaffte der Entwickler allerdings schnell selbst Abhilfe. Noch im Laufe des Mittwochs korrigierte EA SPORTS die Angaben zu den Belohnungen, die schlichtweg gespiegelt worden waren. Wer also 11 Champs-Sieg einfährt, darf die gewohnten 2 Spielerwahlen mit jeweils 3 Auswahlmöglichkeiten öffnen. 19 Siege bescheren den Topspielern indes 3 Spielerwahlen mit jeweils 5 Optionen. Dabei identisch: Es handelt sich bei allen Spielerwahlen garantiert um Items aus der Premier-League-Mannschaft. Erst ab Rang 7 (unter 9 Siege) entfällt diese Garantie.