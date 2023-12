FC 24: "Precision Pass", "Advanced Defending" & Co. auch im neuen Jahr?

EA SPORTS hatte beim Release von FC 24 einige neue Funktionen vorgestellt, die auch 2024 noch wichtig werden können. Wie gut funktionieren sie?

Spielerwechsel war in den Fußball-Simulationen von EA SPORTS schon immer so eine Sache. Mal läuft alles wie geschmiert, mal soll es anscheinend einfach nicht sein und man wechselt sich fast um den Verstand. In FC 24 wollte der Entwickler diesem Problem beikommen, die Stickempfindlichkeit wird hierbei auch 2024 noch in den Fokus rücken. So kann diese für das adaptive Wechseln mit dem rechten Stick in den Spieleinstellungen unter "Gameplay" manuell auf einer Skala von 0 bis 10 angepasst werden. Je höher ihr die Empfindlichkeit stellt, desto stärker wird die manuelle Eingabe berücksichtigt.

Bessere Spielerwechsel durch höhere Empfindlichkeit?

Konkret wirkt sich das gleichermaßen auf die Richtung, aber auch auf die Distanz eures Wechsels aus. Denn je länger ihr den rechten Stick in eine Richtung haltet, desto weiter entfernte Spieler werden beim adaptiven Wechsel angewählt. So gelingt es im Extremfall, vom linken Verteidiger zum Rechtsaußen oder zurück zu wechseln. Und mit etwas Übung lässt sich tatsächlich eine Verbesserung wahrnehmen. Natürlich müsst ihr selbst für euch testen, welche Empfindlichkeit euch am besten liegt. Habt ihr diese gefunden, fühlen sich die Wechsel jedoch präziser an und die manuellere Befehlseingabe ist spürbar.

Mit "Precision Shooting" in den Winkel

Gleiches gilt auch für "Precision Shooting", das sich ebenfalls unter dem "Gameplay"-Tab der Spieleinstellungen an- oder ausschalten lässt. Stellt ihr die Schusshilfe auf "Präzision", ist das Feature aktiv. Es soll dafür sorgen, dass präzises Zielen in die Ecken zu besseren Abschlüssen führt, während ungenaues Zielen ungefährlichere Abschlüsse nach sich zieht.

Ende September war schon bei den ersten Abschlüssen in FC 24 ein Unterschied zu spüren, der die Versprechen der Ankündigung bestätigte - daran hat sich nicht allzu viel geändert. Habt ihr freie Bahn und visiert mit einem Finesse-Schuss genau das lange Eck an, dreht sich der Versuch immer noch in der Regel wunderbar ins Netz. Verzieht ihr allerdings, weil ihr einen ungünstigen Schusswinkel habt, wirkt sich das direkt auf das Ergebnis aus und der Schuss verfehlt sein Ziel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Gestandene FIFA-Spieler oder trainingsinteressierte User können sich hier einen Vorteil verschaffen.

Traumpässe dank "Precision Pass" und "Swerve on Demand"

Die zweite neue Präzisions-Mechanik, "Precision Pass", müsst ihr nicht aktiv einschalten. Jederzeit lassen sich die manuellen Pässe im Spiel durch das Drücken von R1|RB ausführen. Zumindest Steilpässe und hohe Zuspiele oder Flanken. Bei normalen Flachpässen greift das Feature nicht, das gemeinsam mit "Swerve on Demand" das Kombinationsspiel revolutionieren will. Den forcierten Effet könnt ihr ebenfalls jederzeit mithilfe von L2|LT ausführen.

Beide Mechaniken haben durchaus ihre Berechtigung. Tatsächlich findet der eine oder andere angeschnittene Ball sein Ziel, das er ohne Drall wohl nicht erreicht hätte. Manuelle Präzisions-Pässe machen es derweil beispielsweise möglich, schnelle Spieler noch steiler zu schicken.

Richtig interessant wird es, wenn man beide Aspekte des Passspiels kombiniert, indem man die zwei Modifikations-Knöpfe gleichzeitig drückt. Die eher ungewohnte Handhaltung erlaubt es, nicht nur die Richtung des Passes, sondern auch die Richtung des Effets zu bestimmen. Nach einigem Training wird dies mit feinen Schnittstellenpässen belohnt, die sich sehr sehenswert in die richtigen Räume drehen.

"Orbit Dribbling" zum Tanz ohne Ball

Einer ungewohnten Tastenkombinationen bedarf es auch, wenn ihr das "Orbit Dribbling" verwenden möchtet. L1|LB und L2|LT sind die Tasten zum Dribbling ohne Ball, das standardmäßig aktiviert ist. Ja, richtig gelesen. Die in FC 24 neu etablierte Art des Dribbelns ermöglicht es, eure Akteure um den Ball tänzeln zu lassen. Eine Mechanik, die besonders im und um den gegnerischen Sechzehner interessant ist.

Nicht nur könnt ihr gerade physischere und unbeweglichere Verteidiger mit einem kurzen Zucken locken und anschließend stehen lassen, sondern mit dem richtigen Timing auch Freistöße und Elfmeter herausholen. Schiebt ihr euch geschickt zwischen Ball und Gegner, wenn dieser zupacken will, ist euch der Pfiff quasi gewiss.

"Advanced Defending" birgt Potenzial und Risiko

Zu guter Letzt hat EA SPORTS auch die Defensive überarbeitet. "Advanced Defending" heißt die neue Steuerungsweise eurer Hintermannschaft, die euch unter dem Punkt "Gameplay" der Spieleinstellungen als Alternative zum "Tactical Defending" bereit steht. Mit der Verteidigungsart habt ihr mehr Kontrolle darüber, wie genau ihr ballführende Angreifer attackiert. Es stehen euch nämlich zwei verschiedene Knöpfe für das klassische Abdrängen mit der Schulter und einen "richtigen" Zweikampf zur Verfügung.

Grundsätzlich ist das ein guter Gedanke. Allerdings braucht es dabei für Zweikämpfe ein gutes Timing, das Einsteigern schwerfallen könnte. Dafür bietet das Abdrängen mit der Schulter einen klaren Vorteil gegenüber dem Abdrängen im "Tactical Defending": Das Einsteigen ist wuchtiger, aber dennoch nicht unfair - und wird entsprechend selten abgepfiffen. Daher solltet ihr euch die neue Defensiv-Mechanik anschauen, wenn ihr darauf aus seid, manueller zu spielen und mehr Kontrolle über eure Spieler haben wollt.