FC 24: Ohne ManCity - Premier-League-Starter-Team für FUT

Angriff: Leon Bailey - Aston Villa - 1.100 Münzen

Die Liste guter Flügelspieler in der Premier League ist lang - aber auch sehr kostspielig. Bailey kommt extrem günstig daher, ist mit seinem Tempo, Dribbling und soliden Werten in Sachen Abschluss und Passen aber eine starke Starter-Karte. Besonders für User, die vor dem 1. November FC 24 spielen. Denn dafür gibt es eine "Founder" Evolution in FUT, mit der Bailey zu einer 81er-Karte mit 83er-Schießen und 93er-Tempo entwickelt werden kann. kicker eSport/EA SPORTS