FC 24 Offensivspezial: 'Bono' zeigt, wie ihr Tore erzielt!

Bereit für die nächste Stufe in FC 24? 'Bono' lehrt die Kunst des Angriffs. Von Dribblings bis Abschlüssen - es wird offensiv!

Ihr wollt eure Offensive in FC 24 verbessern? Dann seid heute Abend dabei. Wir geben euch einen exklusiven Einblick in das, was im Fußball wirklich zählt: Tore schießen!

Um 19.30 Uhr startet unser Stream, bei dem Alexander 'Bono 'Rauch euch die besten Tricks und Kniffe zeigt, um im neuen EA SPORTS' Titel Tore am Fließband zu erzielen.

Optimales Ergebnis erzielen

'Bono' geht in die Vollen: Abschlüsse, Chancen kreieren, effektive Dribblings und das Zusammenspiel mit den neuen PlayStyles. Wie können verschiedene Spieler in unterschiedlichen Situationen optimal genutzt werden? Diese Fragen und mehr klärt unser Experte.

"Mein Ziel? Euch zum absoluten Offensivmonster zu machen", verspricht Rauch. Er möchte, dass jeder, egal ob FIFA-Veteran oder Neuling, lernt, wie man den Ball im Netz zappeln lässt. "Ich gebe euch alle Tools an die Hand, um im neuen Fußballspiel erfolgreich zu sein", so der Coach.

Als echter Taktikfuchs hat 'Bono' natürlich auch Tipps, wie man die Verteidigung des Gegners austrickst und wie man die besten Chancen im neuen FC 24 kreiert.

Und es geht es nicht nur darum, zuzuschauen. Beteiligt euch aktiv im Chat, teilt eure Gedanken und lernt gemeinsam! Wer weiß, vielleicht habt ihr den Tipp, der 'Bono' noch fehlt. Schaltet ein, seid dabei und werdet Teil des Angriffsteams. Heute, 19.30 Uhr twitch.tv/kickeresport.

Der Streamplan für Oktober - wann läuft was? kicker eSport

Podcast Gleichberechtigung in EA SPORTS FC 24 und Köln In /gg Folge 30 reden wir über den Release von EA SPORTS FC 24, das Equal Esports Festival in Köln und das Ende der ESL Meisterschaft. alle Folgen