FC 24: Nichts für die 2. Liga - so könnte Schalke ohne Abgänge spielen

Zentrales Mittelfeld: Weston McKennie - Juventus Turin - 76 GES

Weston McKennie ist 2021 für rund 20 Millionen Euro von S04 zur Alten Dame gewechselt. Nach einer Leihe zu Leeds United spielt der US-Amerikaner aktuell wieder eine gute Rolle in Turin. In FC 24 wäre er bei Schalke definitiv Stammkraft, für unser Dreamteam reicht es gerade so. kicker eSport/EA SPORTS