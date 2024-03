FC 24: Neuer und alter Meister? So stark wären Inter und Neapel zusammen

Mittelfeld: Nicolo Barella - Inter Mailand - 86 GES

Bei Inter Mailand ist Nicolo Barella wie Lobotka in Neapel zweifelsfrei gesetzt. Auf seine starke Defensiv- und Laufarbeit packt der 27-Jährige in dieser Spielzeit schon zwei Tore und sechs Vorlagen in der Serie A. Der 86er-Gesamtbewertung kann er im Karrieremodus potenziell noch einen Zähler hinzufügen. kicker eSport/EA SPORTS