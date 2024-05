FC 24: Neuer Soundtrack - vor Full-Release schon reinhören

Die Soundtracks der FIFA-Reihe brachten teilweise ikonische Songs hervor. Kann EA SPORTS FC 24 dieses Erbe fortführen? An großen Namen mangelt es zumindest nicht.

Ob Avicii mit "The Nights", Caesars mit "Jerk It Out" oder "Song 2" von Blur: EA SPORTS hat in den FIFA-Titeln regelmäßig musikalisches Fingerspitzengefühl bewiesen. EA SPORTS FC 24 soll daran direkt anknüpfen. Seit Freitag können Vorbesteller der Ultimate Edition im Early Access zocken - und hören. Den vollständigen Soundtrack hatte der Entwickler schon zuvor veröffentlicht.

Traditionell wartet EA SPORTS mit einem Mix aus bekannten Künstlern und aufstrebenden Artists auf. Dieser Formel bleibt der Publisher für FC 24 treu. Kendrick Lamar (feat. Baby Keem) ist mit "The Hillbillies" zu hören. "Angry" von den Rolling Stones ist im Soundtrack vertreten. J. Cole performt zusammen mit Bas den Hit "Passport Bros". Insgesamt kann mehr als 100 Musikern aus 30 verschiedenen Nationen zu lauschen.

Alle Songs schon auf Spotify

Wer auf den Full-Release am 29. September wartet, kann trotzdem schon mal probehören. Denn die Playlist "EA SPORTS FC 24 Official Soundtrack" ist bereits auf Spotify verfügbar - inklusive aller 87 Songs. Viereinhalb Stunden musikalische Untermalung zwischen Hip-Hop, Pop und Rock hat sich EA SPORTS für FC 24 eingekauft. Wie Songs überhaupt auf dem Radar von EA SPORTS landen und was das Geheimrezept der vergangenen Jahre war, darüber hat kicker eSport mit dem Entwickler vor zwei Jahren gesprochen.