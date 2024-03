FC 24: Neuer gegen alter Meister? So stark wären Inter und Neapel zusammen

FC 24: Inter und Neapel als Mixed-Team

Nachdem Inter Mailand und die SSC Neapel unter der Woche beide in der Champions League ausgeschieden sind, treffen sie am Sonntagabend im Serie-A-Topspiel aufeinander. Wie stark wäre ein Mixed-Team der italienischen Spitzenklubs in EA SPORTS FC 24? kicker eSport/EA SPORTS(3)