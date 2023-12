FC 24: Neue und alte Titelträume - Bayer und BVB als Mixed-Team

FC 24: Leverkusen und Dortmund als Mixed-Team

Bayer Leverkusen empfängt Borussia Dortmund zum Spitzenspiel in der Bundesliga. Der BVB war in der vergangenen Saison größter Bayern-Konkurrent. Die Werkself schickt sich derzeit an, einen Titel-Zweikampf zu entfachen. Wie stark wäre ein Mixed-Team aus beiden Kadern in FC 24? kicker eSport/EA SPORTS